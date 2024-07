Ponta ii cere lui Basescu mandat pentru summit-ul UE

Premierul Victor Ponta a anuntat ca ii va solicita presedintelui Traian Basescu sa ii acorde mandatul, conform deciziei Curtii Constitutionale, de a reprezenta Romania la summit-ul extraordinar al UE pe tema bugetului pentru 2014-2020, avand in vedere ca acest subiect este "de competenta Guvernului".

El a aratat ca inca nu a discutat cu presedintele pe aceasta tema.

"Nu a avut loc (o discutie-n.r.), dar voi solicita presedintelui, in baza deciziei Curtii Constitutionale si a faptului ca pana acum am participat direct, impreuna, sigur, cu Orban (ministrul Afacerilor Europene-n.r.) si secretarul de stat Odobescu de la Ministerul de Externe, la toate negocierile si discutiile legate de bugetul Uniunii Europene, implicit de fondurile structurale si cele privind politica agricola comuna care vor fi repartizate Romaniei in perioada 2014-2020 (...) Daca in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale - fiind vorba de un summit exceptional pe tema bugetara, tema care in toate tarile este de competenta Guvernului - presedintele imi va da mandatul sa reprezint Romania, o voi face", a spus Ponta.

El a amintit ca, la 13 noiembrie, va fi organizata la Bruxelles o noua reuniune a prim-ministrilor, la care va participa si el.

Basescu: Il astept cu multa nerabdare

Presedintele Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Bruxelles, cu privire la faptul ca premierul Ponta vrea delegare din partea sefului statului pentru participarea la urmatorul Consiliu European, el raspunzand: "Sa ajungem pana la urmatorul Consiliu. Il astept cu multa nerabdare".

Totodata, el a spus ca participarea Romaniei la Consiliul European din noiembrie va fi "conform Constitutiei", insa a aratat ca delegatia Romaniei va fi constituita in acord cu "nevoile de asistenta" pe care le va avea el.

"Delegatia va fi in acord cu nevoile de asistenta pe care le voi avea", a spus Basescu.

Dupa ce jurnalistii au revenit cu intrebarea daca va participa el sau il va delega pe premier, Basescu a spus ca nu poate negocia Constitutia.

Guvernul a decis recent constituirea unui consiliu care sa stabileasca pozitia Romaniei in negocierile din UE privind bugetul 2014-2020, structura condusa de primul-ministru, dar in care nu sunt inclusi membri ai Presedintiei, reprezentantii altor institutii putand participa doar daca sunt special invitati.

La jumatatea lunii septembrie, dupa ce premierul Victor Ponta a avut o discutie la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Guvernul a anuntat ca va fi infiintat un grup de lucru pentru negocierea alocarilor destinate Romaniei in bugetul UE 2014-2020, dar ca desi decizia finala asupra bugetului va fi in Consiliul European extraordinar din 22-23 noiembrie, unde va fi prezent presedintele Traian Basescu, Executivul nu se va consulta cu Presedintia.

"La nivelul Guvernului, impreuna cu toate institutiile si beneficiind de exeprtiza din zona neguvernamentala, vom constitui un grup de lucru special pentru a cristaliza obiectivele principale ale Romaniei in cadrul bugetului 2014-2020, mecanismul de negociere si prioritatile absolute ale noastre, in asa fel incat sa avem o pozitie consolidata cu care sa putem negocia si sa pot negocia, ca prim-ministru, pozitia Guvernului Romaniei referitoare la acest subiect esential", a spus atunci Ponta.

Intrebat de jurnalisti daca grupul de lucru va colabora cu Administratia Prezidentiala, avand in vedere ca deciziile finale asupra bugetului se iau in Consiliul European, unde participa presedintele Romaniei, premierul Ponta a raspuns ca nu va exista o astfel de colaborare.

"Nu, presedintele Romaniei nu are niciun fel de atributie constitutionala in domeniul bugetar", a aratat primul-ministru.

Sefa Unitatii pentru Romania din DG REGIO a atentionat Guvernul ca procesul de elaborare a pozitiei Romaniei fata de viitoarea perioada de programare a bugetului UE nu este derulat corespunzator, iar recomandarile CE nu sunt luate in consideratie integral, criticandu-i lipsa de viziune si strategie.

"In loc de Nobel, prefer pe 10 decembrie un premiu din partea romanilor"

Premierul Victor Ponta a mai spus marti, intrebat daca accepta propunerea presedintelui Basescu de a fi prezent in decembrie la Oslo, la decernarea premiului Nobel pentru Pace acordat Uniunii Europene, ca prefera ca la data respectiva sa primeasca un alt premiu, si anume din partea romanilor.

"Ma bucura preocuparile domnului presedinte, dar eu am alte preocupari. De aceea am vorbit de un lucru foarte serios, si anume de sumele alocate Romaniei in 2014-2020, cand domnul presedinte Basescu, probabil, va fi la pensie, nu? In 2014. Ori eu nu am de gand sa ma pensionez in 2014. Sunt responsabil in fata romanilor probabil cel putin pana in 2016. In rest, daca ma intrebati de 10 decembrie (a doua zi dupa alegerile parlamentare-n.r.), nu va ascund faptul ca imi doresc un alt premiu, din partea romanilor", a spus Ponta.

Presedintele Basescu a declarat, vineri, la Bruxelles, ca este posibil sa il delege pe premierul Ponta la ceremonia de la Oslo pentru ridicarea de catre UE a Premiului Nobel pentru Pace, eveniment la care au fost invitati sefii de state sau guverne din UE de catre presedintele Consililui European.

Intrebat de jurnalisti daca va merge la Oslo la ridicarea Premiului Nobel pentru Pace, primit de UE, eveniment la care au fost invitati de catre presedintele Consiliului European sefii de stat si de guvern din UE, Basescu a raspuns, razand: "Vreti sa ma impoponez cu un titlu pe care...? Ce am facut eu pentru a obtine acest titlu? Cred ca il deleg pe domnul Ponta".

Presedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, i-a invitat toti cei 27 de lideri ai statelor europene sa se mearga in decembrie la Oslo pentru inmanarea Premiului Nobel pentru Pace, acordat saptamana trecuta Uniunii Europene.

