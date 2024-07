Ponta, in sedinta de Guvern: Nu sunt obsedat de Udrea, ma confunda cu Basescu

Prim-ministrul Victor Ponta a sustinut, miercuri, prima sedinta de Guvern de la intoarcerea din vacanta, in cadrul careia a spus ca Elena Udrea il confunda cu Traian Basescu cand afirma ca premierul este obsedat de ea.

Premierul i s-a adresat ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, caruia i-a cerut inca o data sa ii prezinte datele oficiale, "dar pentru oamenii normali, de bun simt, majoritatea covarsitoare a acestei tari", adaugand ca Romania a primit 730 de milioane de euro, in ultima luna, din fonduri europene.

"730 de milioane de euro inseamna mai mult decat a luat dl Boc cu tot cu dna Udrea. Dna Udrea era ingrijorata ca sunt obsedat de dna Udrea si ma confunda cu dl presedinte Basescu. Eu nu va confund cu niciun ministru", le-a spus Ponta ministrilor si secretarilor de stat prezenti la sedinta.

In ce priveste acordul cu FMI, prim-ministrul a precizat ca acesta va fi prezentat in luna septembrie, iar discutiile despre taxe sa fie de asemenea amanate pana in luna septembrie.

Totodata, Ponta a vorbit si despre tortionari, afirmand ca, daca exista suport juridic, le va fi suspendata acestora plata pensiei pana li se clarifica situatia. Nu in ultimul rand, premierul a anuntat ca ziua de vineri va fi zi libera pentru bugetari.

"O sa adoptam hotararea de Guvern ca vineri sa fie zi libera, ceea ce se va recupera in una din zilele urmatoare", a declarat Victor Ponta.

