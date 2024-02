Ponta, ironic: Trebuie sa autentificam legi la Ioana Basescu, sa nu le mai blocheze presedintele

Premierul Victor Ponta a declarat, ironic, ca USL ar trebui sa autentifice legi la notariatul Ioanei Basescu, fiica presedintelui, astfel incat seful statului sa nu trimita legile inapoi in Parlament.

"Pregatim si sesiunea parlamentara in care revotam toate legile bune pentru Romania pe care, din pacate, presedintele le blocheaza.

Ma gandeam, ca sa fim siguri ca ne promulga legile, sa le autentificam la notariatul Ioanei Basescu, ca sa nu le mai blocheze. Dar, daca nu avem aceasta posibilitate, le revotati in Parlament si important e sa intre in vigoare, pentru ca e vorba de legi importante", a afirmat Ponta luni, in debutul sedintei BPN a social-democratilor, la care presa a avut acces.

Ponta: Am vazut ca Basescu nu mai e asa de anti Rusia

Seful Executivului a enumerat cateva legi intoarse in Parlament de Traian Basescu.

"Legea cu conditiile pentru cumpararea de terenuri cred ca e o lege extrem de importanta si un lucru foarte important pe care toti romanii il asteapta; Legea cu energia, pentru ca pretul la energie sa nu creasca; Legea parteriatelor publice-private, pentru ca dupa Comarnic-Brasov - pe care sper sa-l semnam in aprilie - vreau sa continuam proiectul si cu Pitesti-Craiova si podul peste Dunare de la Braila-Galati si celelate proiecte pe care le avem si pentru care avem nevoie de lege", a completat prim-ministrul.

Seful social-democratilor a mai spus ca PSD trebuie sa guverneze bine, ironizand in acest context o declaratie mai veche a presedintelui, care avertiza ca ne aflam "pe marginea prapastiei".

"Trebuie sa guvernam bine. Tara e pe marginea prapastiei cand ne uitam la domnul presedinte in jos. AMR functioneaza, timpul trece pentru unii. Noi trebuie sa ne facem treaba si sa ne pregatim pentru confruntarile politice care urmeaza", a incheiat liderul social-democratilor.

Inainte de sedinta pesedistilor, Ponta a declarat ca presedintele Traian Basescu "nu mai este asa de anti Rusia", facand aluzie la presupusele legaturi ale fiicei cele mari ale acestuia, Ioana Basescu, cu gigantul energetic rus Gazprom.