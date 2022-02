Ponta: Nu e vina mea ca in Opozitie sunt doar niste holograme

Premierul Victor Ponta a sustinut, luni seara, ca in Opozitie sunt "doar niste holograme", afirmand ca singurul adversar puternic pentru PSD este Traian Basescu.

Intrebat la Romania TV de ce considera ca Basescu e singurul capabil sa faca opozitie, Ponta a replicat: "Chemati-l sa vedeti cata audienta face, chemati-o, nu stiu, pe doamna Gorghiu, sau pe domnul Blaga, sau pe domnul Predoiu, nu se uita nimeni la ei...

In sensul asta am spus eu, ieri, sa fim constienti ca noi, din punct de vedere politic, pe scena politica avem un adversar puternic; ceilalti sunt asa... niste fantome... unii sefi pe guverne fantoma, niste fantome care, sigur, asteapta sa-i aduca altcineva la guvernare, dar, politic, deocamdata, eu nu vad decat un singur adversar puternic.

Sigur ca nu-mi place chestia asta, dupa atatia ani, dupa votul din 2012, dar nu e vina mea ca in Opozitie sunt doar niste holograme, nu sunt oameni... Domnul Blaga, sigur, e un politician vechi, dar nu e neaparat.. (...) Ceilalti sunt niste marionete si atat!"

In discursul rostit duminica la Congresul PSD, Ponta a afirmat ca, politic, PSD are in continuare ca singur adversar "tot pe Traian Basescu".

"Dincolo de faptul ca acum culege ceea ce a semanat, este singurul care are pana la urma capacitatea in batalia politica sa se lupte cu noi, dar, asa cum l-am batut de fiecare data din 2012 incoace, cred ca putem sa o facem si in continuare", le-a spus Ponta delegatilor la Congres.

