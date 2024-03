Editorial: Prostul satului

Bona filipineza angajata de Victor Ponta sa-i educe copiii nu mai pricepe nimic. Dupa ce le-a scris carte prietenilor din Manila City si s-a falit ca lucreaza pentru un tip care va pune in priza cel mai cinstit Guvern din Romania tuturor epocilor, iar ea, si nimeni alta, ii va pazi puii, aia au intrebat-o ce inseamna morala in Romania, fata?

Doua lucruri, a raspuns femeia: aniversarea a 375 de ani de la aparitia lucrarii care l-a consacrat pe Rene Descartes, "Discurs asupra metodei", pe care premierul o va marca la volanul unui Subaru pentru prima oara in viata lui, precum si respectarea promisiunii ca niciodata nu va face greselile lui Traian Basescu. A conduce tara dupa toanele de dimineata, pranz si seara nu se afla in fisa postului unui individ luminos.

A bon, i-au raspuns prietenii, constatand fericiti ca intre cele doua elemente exista o legatura. Asa cum trebuia dezvoltata o stiinta noua, bazata pe rationamentul matematic, nu pe logica lui Aristotel, presedintele trebuia extras din patria nonsalantei si expediat intr-o ecuatie unde necunoscuta este "cand?".

Acum, a batut din palme bona, deschizand jurnalul intim. Situatie: acum cateva luni, stapanul se plangea de faptul ca presedintele tarii ignora legile cu zambetul pe buze, zicea ca a transformat Parlamentul intr-o adunatura de copii tembeli pe care i-a legat de scaun ca sa nu cumva ca, dintr-o nebagare de seama, din somnolenta, sefii de grupuri sa orienteze degetul mare in jos si sa-l tranteasca pe Emil Boc.

Acuza PDL ca a numit in fruntea Educatiei personaje care n-au legatura cu necesitatile sistemului, ca fura tot, de la gaini la motoare de avioane, ca practica o politica de cadre nesimtita, unde figuri centrale sunt fini, amante si soferi.

Si mai avea sa afle jurnalul cum cel care clama respectarea Constituiei si justa interpretare a acesteia de catre cei mai titrati judecatori si-a inghitit cuvintele, cum TVR trebuie depolitizata pentru a fi repolitizata pe baze noi, sanatoase, cum un turnator cu acte se plange de un fost sef de serviciu secret ca habar nu are ce inseamna informatia, cum evaluarile copiilor sunt in centrul unui scandal unde incompetenta crasa este intrecuta numai de arhitectura mentala a ministrului, cum aproape nicio teza de doctorat "scrisa" de un demnitar din Guvern nu se afla la adapostul suspiciunii, cum conducatorul de lucrare, mentorul, a ajuns la bulau, ca atunci cand i-o cer interesele, premierul muta institutiile in subordinea sa, si in cele din urma, ca domnul Antonescu a avut anul trecut o mai mica prezenta la sedintele de plen decat un parlamentar aflat in arest.

Daca Romania bunului-simt se prezinta astfel, cum o arata cealalta, in care prostul satului, romanul simplu, habar nu are de ce voteaza, draga jurnalule?

