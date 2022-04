Suspendarea lui Basescu il va termina pe Ponta (Opinii)

A devenit atat de previzibil Victor Ponta incat pana si orarul de la mersul trenurilor pare mai haotic decat predictibilitatea declaratiilor si actiunilor sale.

Cand Mihai Razvan Ungureanu a primit votul in Parlament pentru functia de prim ministru al Guvernului Romaniei, Ponta a tinut sa isi declare pe loc simpatia si sustinerea pentru noul premier. Nu au trecut nici doua saptamani ca liderul PSD il scotea pe MRU vandut intereselor straine.

Incercand sa se credibilizeze si sa isi confectioneze o imagine de politician matur si responsabil, Victor Ponta face tot felul de gesturi extreme si neobisnuite, mai toate necaracteristice trecutului deloc linistit.

Cand se declara revolutionar pasind pe urmele lui Che Guevara si urla prin piete de langa protestatari ca jandarmii stau cu glontul pe teava pustii gata-gata sa traga in ei, ori cand ii spunea lui "Dracu" de la Cotroceni ca isi cauta sticlele de whiskey pe jos, Victor Ponta incerca sa obtina acelasi efect ca si in momentele in care isi forteaza maturitatea si violeaza intelepciunea.

Si a ajuns domnul Ponta premier. Cat nu a curs mierea si laptele inspre Cotroceni, in primele zile. Serios, responsabil, mesaje de stabilitate si maturitate. Cand bubele din propriul Guvern au inceput insa sa iasa la suprafata, cand circul semidoctilor pusi in fruntea Educatiei nu a luat sfarsit nici astazi - cand un fel de Vanghelie 2 sperie si absolventii de gimnaziu cu exprimarile sale - si cand discursul lui Ponta cel serios s-a terminat pentru ca altfel ar fi trebuit sa inceapa sa il plagieze la virgula pe cel al predecesorilor sai, iata ca adevaratul Ponta a iesit din nou la suprafata.

Adevarul e ca Ponta nici nu avea prea multe optiuni, cand s-a trezit cu Guvernul instalat pe aceeasi realitate cu care se fripsesera si Boc si MRU. Bani ioc, perspective strambe, sperante zero si alegerile la orizont. Si dupa ce a dat cat de mult a putut catre popor, adica mai putin de jumatate din cat a promis, s-a trezit cu inca jumatate de an de guvernat si tot atat timp de pierdut procente.

Greaua mostenire si jaful pe care trebuia sa le descopere in urma controalelor si auditului vor fi oricand binevenite. Ele sunt insa bube prea generale, amestecate cu interese transpartinice si nu vor fi reusit niciodata sa dea lovitura de gratie.

Pe cand un razboi deschis cu presedintele, da, asta va functiona oricand. Din pozitia asta a aruncat Ponta cele mai halucinante declaratii de razboi catre Traian Basescu vis-a-vis de cine trebuie sa reprezinte Romania la intalnirile Consiliului European.

A inceput calm, spunand ca prezenta presedintelui acolo e o chestiune de orgoliu a lui Traian Basescu. Apoi a revenit si a spus ca se duce la Chicago, la intalnirea NATO, ca sa se reprezinte pe sine. Crescendo a culminat cu ultimele cuvinte lipsite cu totul si de bun simt, si de responsabilitate si cu mai mult de maturitate - "Basescu se duce la Bruxelles sa manance si sa glumeasca".

E bine ca Ponta face macar diferenta intre Consiliul European si Consiliul Europei, insa astfel de declaratii il scot pe premier din politica mare si il arunca pe centura balcanismelor care nu au nicio legatura cu spiritul Uniunii Europene.

Prin astfel de declaratii Ponta face ca razboiul dintre Basescu si Tariceanu sa para o confruntare eleganta intre doi seniori priceputi intr-ale politicii. Astfel de declaratii depasesc mult pana si fundul lui Basescu intors catre Marga la Chicago.

Totul are insa un scop. Acela de a-l face pe Traian Basescu sa vorbeasca. Incapatanat sa nu dea satisfactie politicii evidente a USL, presedintele si-a inghitit limba.

Ori pentru a-l suspenda trebuie totusi sa ai macar niste declaratii, daca nu si niste fapte care sa justifice actiunea obsesiva de a-l trimite acasa din functia in care a fost ales, cum-necum, de peste 5 milioane de romani.

Si de aici vine vestea proasta pentru Ponta. Tocmai pentru ca are nevoie ca de aer de suspendarea lui Traian Basescu si pentru ca deja si-a concentrat actiunile doar intr-acolo, razboiul asta il termina, indiferent de rezultat, in primul rand din cauza duratei lui exagerat de lungi.

Sa calculam putin. La cum au fost schimbate legile, in prezent, suspendarea presedintelui este aproape imposibila. Sa presupunem ca USL le va schimba din nou. Pentru asta are nevoie de timp. Mult timp. Iar CCR va veghea fiecare lege care va iesi din Parlament, putand sa o declare oricand, pe oricare, neconstitutionala.

Nu sunt constitutionalist (ca toti care isi dau cu presupusul despre cine trebuie sa reprezinte Romania prin strainatate), dar imi imaginez cat de complicat va fi pentru USL, chiar si cu o majoritate solida in Parlament, dar cu un presedinte care totusi trebuie sa promulge fiecare lege in parte, sa schimbe radical situatia.

Trebuie sa scape de CCR din coasta Parlamentului, sa modifice apoi legea referendumului si, cand toate astea se vor fi terminat, sa spere ca INCA majoritatea romanilor va avea ca prioritate numarul unu dorinta sa-l alunge pe Basescu.

Daca astea sunt calculele strategilor lui Ponta, batalia e deja pierduta. In cazul asta, nu doar victimizarea (pe buna dreptate!) va lucra pentru presedinte, ci si logica elementara care va sanctiona o actiune falimentara.

Iar daca in realitate scopul ultim al USL nu este suspendarea presedintelui, ci doar castigarea de procente in lipsa unui program de guvernare coerent si realist, atunci socoteala ma tem ca iarasi a fost facuta prost.

Daca bati un cal mort, nu risti sa iasa decat praf si pulbere din pielea lui. Oricum si-ar fi orientat tirul, razboiul asta cu strigoii in care s-a angajat Ponta pare a fi pierdut din start tocmai pentru ca nu are nicio miza reala. Este doar un joc de imagine pe banii si pe timpul romanilor, facut doar pentru a-si consolida puterea.

Macar presedintele nu s-a dus la Chicago asa de-al dracului, ca sa se afle in treaba, cum a plecat Ponta in Afganistan, doar ca sa demonstreze ca si el poate sa plece undeva. Un alt fel de a spune ca, daca vreau sa imi arat muschii, eu mi-i arat chiar daca voi nu vreti sa mi-i vedeti.

