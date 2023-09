Testul de ipocrizie Rosia Montana (Opinii)

Protestele fata de exploatarea de la Rosia Montana au dat masura ipocriziei atat de la varful politicii, cat si din presa romaneasca.

Duminica seara in centrul Capitalei au iesit spontan peste 3.000 de oameni. Adica mai multi decat cei iesiti in ianuarie 2012, initial in sprijinul lui Raed Arafat, apoi pentru durerea personala a fiecarui protestatar. Va aduceti aminte probabil ce isterie declansau televiziunile de stiri imediat ce in Piata Universitatii aparea primul manifestant.

Pentru 50 de oameni incepeau transmisiunile in direct si dezbaterile. Unghiuri de filmare bine alese dadeau impresia unor multimi cu mult mai mari decat in realitate, iar guvernul era acuzat ca ignora cu nerusinare protestatarii. Ei bine, duminica seara televiziunile de stiri aveau cu totul si cu totul alte preocupari. Antena 3 nici nu auzise ca in centrul Bucurestiului circulatia e blocata.

Adica sutele care se adunau in ianuarie impotriva Guvernului Boc erau poporul, iar miile iesite in strada impotriva Guvernului Ponta sunt niste exaltati de ignorat?

Dar Victor Ponta mai tineti minte cum cerea demisia premierului in ianuarie 2012 pentru ca poporul nu il mai vrea? Spargea microfoanele cu strigatele de indignare. Sunt gata sa pun pariu ca duminica seara nu s-a gandit nici macar o clipa la demisia pe care i-o cerea lui Emil Boc. S-a jucat de-a dedublarea premier - deputat, a aprobat cu o mana si a respins cu alta si gata!

Dar nici Traian Basescu nu a trecut testul Rosia Montana. In trecut, presedintele a avut curajul unei pozitii ferme in chestiunea Rosia Montana, pronunatandu-se repetat si apasat in favoarea inceperii exploatarii, o pozitie motivata de considerente economice. Iata ca, in sfarsit, guvernul a actionat in concordanta cu solicitarea sa.

Consecventa i-ar fi cerut lui Traian Basescu sa salute aceasta initiativa si sa incerce sa calmeze valul de furie impotriva proiectului Rosia Montana, combatand temerile si argumentand avantajele, asa cum a facut-o si pana acum.

Ei bine, pentru Adevarul, Traian Basescu a parut cu mult mai putin interesat de proiectul minier, decat de lupta politica si castigul electoral. Asa ca presedintele a folosit momentul pentru a-l ataca pe Victor Ponta: "in Opozitie, Ponta ma intreba cati bani am luat. Acum il intreb eu: 'Ponta cati bani ai luat ca sa semnezi Rosia Montana?' Asa e viata. Trebuie sa il intreb ce ma intreba el pe mine cand sustineam proiectul".

De ce trebuie? Teoretic, presedintele e in afara luptei politice, iar ceea ce il intereseza e proiectul nu confruntarea individuala. Era necesar ca Traian Basescu sa submineze la randul sau proiectul RM prin suspiciunea de coruptie, la fel ca premierul?

Dar presedintele nici nu s-a mai aratat la fel de hotarat in favoarea proiectului, invocand chiar posibilitatea unui referendum pe aceasta tema: "Imi mentin punctul de vedere ca reluarea mineritului pentru metalele al caror pret a crescut e necesara, dar trebuie sa vedem care e solutia (...) Nu am nicio problema sa declansez un referendum national, dimpotriva. Daca nu gasim un mod de acceptare, decide societatea".

Traian Basescu ar trebui sa stie ca societatea cel mai probabil nu va decide si in niciun caz in cunostiinta de cauza. Referendumul local pe aceasta tema nu a intrunit conditia de prezenta. Daca nici macar acolo el nu a suscitat interesul necesar, cum sa il starneasca in alte zone? Si, pe de alta parte, ce sa inteleaga omul simplu, fara calificari speciale din chestiunile tehnice complicate? Tot argumentele emotionale vor prima, asa ca demersul oricum va fi irelevant.

Cel mai probabil presedintele a considerat ca simpatia adversarilor proiectului e mai importanta decat proiectul lde care tinea pana acum cu dintii.