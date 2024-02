UDMR l-ar putea sustine pe Ponta la Consiliul European

UDMR ar putea sa-l sustina pe prim-ministrul Victor Ponta ca reprezentant al Romaniei la summit-ul Consiliului European din 28 iunie, in cazul in care hotararea se va lua prin vot in Parlament.

Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a declarat ca, "in mod indubitabil", premierul trebuie sa fie prezent la summit-ul Consiliului European, deoarece se vor discuta teme economice care urmeaza sa fie aplicate de Guvern.

"La consiliul asta, care va avea loc pe teme economice, premierul, in mod indubitabil premierul (trebuie sa mearga - n. red.), pentru ca se discuta teme economice care trebuie aplicate de catre Guvern.

De aceea, cred ca in aceasta situatie, fara niciun fel de dubiu, premierul trebuie sa reprezinte Romania. Este un target, este o agenda de lucru cunoscuta, economica. Dupa parerea mea, fara doar si poate, premierul trebuie sa fie reprezentantul Romaniei", a spus senatorul UDMR, pentru Ziare.com.

Totodata, Frunda a explicat ca, daca se va ajunge la un vot in Parlamentul Romaniei pentru a se decide reprezentantul tarii la Consiliu, "probabil vom vota pentru reprezentarea Romaniei de catre premier".

Ponta il provoaca pe Basescu pe tema Consiliului: Vrea ca Parlamentul sa decida

Pe de alta parte, liderul senatorilor UDMR, Fekete Szabo, crede ca, in acest caz, hotararea trebuie luata de Curtea Constitutionala, si ca nu Parlamentul este cel care trebuie sa decida cine merge la Consiliul European.

"In asemenea caz, cum ca exista un conflict intre cele doua institutii, Guvern si Presedintie, aici ar trebui sa hotarasca prin decizie Curtea Constitutionala. Nu cred ca Parlamentul ar trebui sa decida prin hotarare a Parlamentului.

Aici este practic un fel de conflict constitutional, unii interpreteaza intr-un fel, altii in alt fel Constitutia. Cel mai potrivit ar fi daca Curtea Constitutionala ar decide in acest caz. Noi sustinem ce v-am spus - Curtea Constitutionala trebuie sa decida. Parerea noastra si a juristilor nostri este ca nu Parlamentul ar trebui sa emita o hotarare in acest sens, ci Curtea, prin decizie", a afirmat senatorul UDMR.

Acesta a mai spus ca membrii partidului nu s-au decis inca daca vor vota, in eventualitatea in care se va impune un astfel de vot in Parlament, dar ca el s-ar abtine.

"Sa vedem daca vom vota, deocmdata nu este niciun demers facut pentru a avea loc o sedinta comuna a celor doua camere. Daca ma intrebati, personal eu m-as abtine, pentru faptul ca parerea noastra este ca nu noi trebuie sa decidem. Si atunci eu, daca se ajunge acolo, m-as abtine pentru ca ideea noastra este ca nu noi trebuie sa luam decizia asta", a conchis Fekete Szabo.

Daca UDMR se abtine, inseamna ca USL are mai multe sanse sa valideze aceasta decizie de sustinere a lui Ponta pentru Consiliul European, in Birourile Permanente ale Parlamentului.

Scandalul reprezentarii Romaniei: Parlamentul va primi miercuri scrisoarea de la Ponta

Premierul Victor Ponta a declarat, dupa sedinta conducerii USL de luni, ca a cerut Birourilor Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor convocarea unei dezbateri referitoare la problemele pe care le va sustine Romania la summitul Consiliului European din 28 iunie si la cine va reprezenta Romania acolo.

"Imi doresc sa incheiem cat mai rapid o dezbatere politica - ma voi adresa celor 2 birouri permanente, ale Senatului si Camerei Deputatilor, cu rugamintea de a organiza in cel mai scurt timp o dezbatere a Parlamentului, pentru a organiza o dezbatere asupra problemelor pe care Romania le va avea de discutat (la Consiliul European -n. red.)", a spus Ponta.

Cei 27 de sefi de stat sau de guverne ai statelor din Uniunea Europeana se vor intalni miercuri, 23 mai, la Bruxelles in cadrul unei reuniuni "informale", care are pe agenda masurile de crestere economica in spatiul european.