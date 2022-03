Cotidian elvetian: USL zadarniceste lupta pentru combatarea coruptiei

Scandalurile provocate de initiativele USL nu au ramas fara ecou in presa internationala.

"Doua modificari adoptate in liniste de majoritatea social-liberala din Parlamentul Romaniei au speriat nu doar opinia publica din tara, ci si diplomati ai Uniunii Europene. Fara mari dezbateri si cu o viteza remarcabila, Parlamentul a incercat adoptarea legii superimunitatii, o blocare a justitiei in cazul actelor de coruptie.

In acelasi timp, insulta si calomnia au fost reincriminate. Asta dupa ce acum cativa ani Romania a primit aplauze si un salt in rating in categoria libertatii de exprimare", remarca cotidianul elvetian Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

"Tot intr-o actiune pe nevazute s-a incercat trecerea prin Parlament a dubioasei legi a amnistitiei. Dupa proteste de strada si o ingrijorare accentuata din partea UE privind traiectoria Guvernului roman, coalitia social-liberala a batut in retragere", aminteste sursa citata.

"Schimbarile din Codul Penal reprezinta un pas fara precedent in Romania post-comunista, care contravin normelor elementare ale ratiunii umane, ale valorilor democratice si ale statului de drept.

Lucrurile merg prost in USL in ultimul timp. Un conflict care mocnea de mai mult timp intre Ponta si Antonescu a reizbucnit in ultimele zile", mai adauga jurnalistii de la NZZ.

