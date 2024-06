USL castiga parlamentarele, 18% dintre romani inca l-ar vrea pe Boc premier - sondaj CSCI

Colitia Opozitiei, Uniunea Social Liberala, ar castiga detasat alegerile parlamentare, cu 60%, iar Victor Ponta este persoana pe care romanii ar dori-o in fruntea Guvernului, arata un sondaj CSCI. Insa premierul in exercitiu, Emil Boc, nu pare total infrant, el obtinand inca un numar considerabil de voturi de incredere.

Astfel, intrebati pe cine ar prefera premier in acest moment, dintre Emil Boc, Victor Ponta si Klaus Iohannis, romanii il indica primul pe presedintele PSD - 68%. Al doilea este Boc, cu 18%, iar primarul Sibiului, Klaus Iohannis, primeste si el 9% din optiunile de vot, arata realitatea.net.

Uniunea Social Liberala ar castiga detasat alegerile parlamentare, 63% dintre romani ar vota cu PSD-PNL-PC, in timp ce principalul partid de guvernare, PD-L, se afla la 17%, Partidul Poporului - la 7%, PRM si UDMR - patru procente.

Basescu se implica in viata PD-L, Boc va castiga sefia partidului in fata lui Blaga

In ceea ce priveste competitia interna din PD-L, Emil Boc are prima sansa sa fie presedintele partidului in continuare, cred 51%, in timp ce Vasile Blaga este creditat cu 42 de procente.

71% dintre cei care au raspuns chestionarului CSCI spun ca faptul ca presedintele Traian Basescu se implica in viata interna a PD-L este un lucru rau.

Sondaj CSCI a fost realizat in perioada 14-15 martie, pe un esantion de 860 de persoane si are o marja de eroare de +-3,3%.

