Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 16:35
2103 citiri
Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier
Victor Ponta, 2025 / FOTO captură video YouTube /Observator News

Victor Ponta a ieșit la atac. Fostul premier critică măsurile asumate de premierul Ilie Bolojan și ridiculizează USR-ul, partid aflat la guvernare.

În opinia fostului candidat la prezidențiale, formațiunile din coaliție ar fi trebuit să înceapă cu tăieri de cheltuieli privind angajații de partid.

„Trebuia să înceapă cu un număr de secretari de stat, cu agenții, fiindcă, de fapt, acolo se duc banii care se pierd. Se duc pe împărțeala asta a banului public între partide. Acum, în afară de PSD, PNL și UDMR, a mai venit un partid, USR-ul, mai flămând, mai hrăpăreț, mai dornic să mai facă și el, să mai pună și el niște oameni.

Eu am crezut că tocmai acolo o să acționeze Bolojan și o să spună: 'Băi, oameni buni, doi ani nu se mai poate!'. Eu, în 2012, așa le-am zis: 'Gata, s-au închis robinetele. Care vreți, stați aici, care nu, mergeți în privat!'. Domnul Bolojan s-a speriat că o să-l dea jos. Nu o să-l dea nimeni jos!”, a declarat Victor Ponta, pentru DC News.

Fostul premier îi dă dreptate președintelui Nicușor Dan, care a declarat că majorarea TVA-ului trebuia evitată.

„Aici are dreptate domnul Nicușor Dan! Nu trebuia mărit TVA-ul, deoarece s-a dat un semnal foarte prost în piață, a făcut inflație și a perturbat tot ceea ce ținea de viața economică”, a mai punctat Victor Ponta, pentru sursa citată.

Victor Ponta: „În USR sunt și oameni normali la cap, dar nu-i văd”

Fostul premier a lansat ironii la adresa USR-iștilor.

„USR-ul este o sectă - eu bănuiesc faptul că în USR sunt și oameni normali la cap, dar nu-i văd - iar în față au scos cei mai turbați dintre ei, cum e domnul de la Ministerul Economiei, care nu e ministru, e șeful scandalului din Ministerul Economiei. Domnul Bolojan pare că are chestia asta de martir, care face toate relele și pleacă, însă nu asta e ideea, să faci țara să sufere, ci să spui: 'Asta e situația, așa o rezolvăm, așa o să fie bine!'”, a concluzionat Victor Ponta.

Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
Dominic Fritz, lider al USR, frecvent criticat de jurnaliștii de la Realitatea PLUS, a venit cu replica. „Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea. Acum,...
Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază are sens doar ca o măsură ”extrem de limitată”, susține președintele USR, Dominic Fritz. El a propus moduri alternative pentru...
#Victor Ponta, #USR, #ilie bolojan , #stiri Victor Ponta
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Parintii unui tanar de 18 ani l-au denuntat pentru ca ar fi vrut sa lupte de partea Ucrainei
DigiSport.ro
Mutu "l-a mitraliat" fara mila pe Zenga, dupa ce a auzit ce a spus italianul: "A mancat o paine aici! Are o frustrare"
ObservatorNews.ro
Un milion de euro, confiscat de procurori intr-un dosar de finantare ilegala a partidelor din R. Moldova

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
  2. Poliția a deschis un dosar penal pe tema amenințărilor primite de George Simion. Plângerea depusă de liderul AUR
  3. Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier
  4. Președintele ANAF spune că lui Klaus Iohannis i s-a comunicat suma datorată după pierderea procesului, iar imobilul trebuie predat
  5. Nicușor Dan spune că țara noastră a fost principala țintă a atacurilor hibride rusești în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. „Au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin”
  6. Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
  7. Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
  8. Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"
  9. Ce spune Nicușor Dan despre anularea alegerilor din România. "Am avut numeroase rapoarte din diferite țări"
  10. Nicuşor Dan, despre relația cu premierul Ilie Bolojan: "Nu am voie să mă enervez. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi"