Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier

Victor Ponta a ieșit la atac. Fostul premier critică măsurile asumate de premierul Ilie Bolojan și ridiculizează USR-ul, partid aflat la guvernare.

În opinia fostului candidat la prezidențiale, formațiunile din coaliție ar fi trebuit să înceapă cu tăieri de cheltuieli privind angajații de partid.

„Trebuia să înceapă cu un număr de secretari de stat, cu agenții, fiindcă, de fapt, acolo se duc banii care se pierd. Se duc pe împărțeala asta a banului public între partide. Acum, în afară de PSD, PNL și UDMR, a mai venit un partid, USR-ul, mai flămând, mai hrăpăreț, mai dornic să mai facă și el, să mai pună și el niște oameni.

Eu am crezut că tocmai acolo o să acționeze Bolojan și o să spună: 'Băi, oameni buni, doi ani nu se mai poate!'. Eu, în 2012, așa le-am zis: 'Gata, s-au închis robinetele. Care vreți, stați aici, care nu, mergeți în privat!'. Domnul Bolojan s-a speriat că o să-l dea jos. Nu o să-l dea nimeni jos!”, a declarat Victor Ponta, pentru DC News.

Fostul premier îi dă dreptate președintelui Nicușor Dan, care a declarat că majorarea TVA-ului trebuia evitată.

„Aici are dreptate domnul Nicușor Dan! Nu trebuia mărit TVA-ul, deoarece s-a dat un semnal foarte prost în piață, a făcut inflație și a perturbat tot ceea ce ținea de viața economică”, a mai punctat Victor Ponta, pentru sursa citată.

Victor Ponta: „În USR sunt și oameni normali la cap, dar nu-i văd”

Fostul premier a lansat ironii la adresa USR-iștilor.

„USR-ul este o sectă - eu bănuiesc faptul că în USR sunt și oameni normali la cap, dar nu-i văd - iar în față au scos cei mai turbați dintre ei, cum e domnul de la Ministerul Economiei, care nu e ministru, e șeful scandalului din Ministerul Economiei. Domnul Bolojan pare că are chestia asta de martir, care face toate relele și pleacă, însă nu asta e ideea, să faci țara să sufere, ci să spui: 'Asta e situația, așa o rezolvăm, așa o să fie bine!'”, a concluzionat Victor Ponta.

