Ce a pățit fostul premier Victor Ponta în vacanță la Roma: "O combinație de corupție - prostie - nesimțire!"

Victor Ponta, fostul premier al României, a povestit experiența pe care a avut-o în vacanța petrecută la Roma, acolo unde a fost cu familia.

El s-a arătat revoltat de faptul că aeronava Wizz Air a avut patru ore întârziere și consideră că acest lucru este posibil doar cu vasta complicitate a statului român.

"Să vă mai explic o dată de ce își bate joc Wizz Air de toti românii - în caz că încaănu ati inteles: pentru ca le permite Statul Roman si Compania Nationala Tarom! Studiu de caz: ca tot romanul (amarat si neputincios) merg cu bagaje, bunice si copii obositi rupti la Aeroport la Roma ca sa plecam spre casa.

Nu ma mira ca cei de la Wizz Air ne anunta doar in aeroport ca avionul are intarziere peste 4 ore - ei stiau de mult ca avionul cu care trebuie sa plecam noi de la Roma nici macar nu a plecat de la Londra spre Bucuresti - oricum nu dau doi bani pe romanii care stau in Otopeni de fazani si asteapta, minim 5 ore sa plece spre Roma!

Dar Wizz ne “arde cu perversiuni” pe noi, romanii, pentru ca Statul Roman nu este in stare sa spuna “pentru fiecare aeronava care intarzie mai mult de 2 ore Wizz da biletele gratuit la toata lumea si amenda”! Dar eu stiu ca Statul Roman nu isi protejeaza cetatenii - asa ca incerc sa merg cu alta Companie (de preferat TAROM)! Dar stiti de ce azi nu am putut si am ajuns pe mana lui Wizz? Pentru ca la Roma, Capitala Italiei, in tara cu 2 milioane de romani, azi nu a fost NICIUN zbor TAROM!!! Desi TAROM primeste subventii si sprijin din banii romanilor (din Tara si din Diaspora) nu e interesat sa puna zboruri spre tarile cu cele mai mari comunitati de romani - ca sa poata Wizz sa isi bata joc de noi fara sa avem alternativa?

Credeti asa ceva? E o combinatie de coruptie - prostie - nesimtire! Si ce? Nimanui nu-i mai pasa . Asta e Romania “lucrului bine facut”! Daca nu va place luati-va jet privat ca Presedintele nostru!", a relatat Ponta.

