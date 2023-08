Victor Ponta, după ce a fost la FCSB - CFR Cluj: "Sechestrat de un bugetar îmbrăcat în uniformă de militar care plângea pe la showuri televizate!"

Victor Ponta a fost aseară pe stadion, la meciul FCSB - CFR Cluj, și a salutat revenirea echipei lui Gigi Becali pe arena din Ghencea.

"După mai mulți ani am revenit pe Arena Steaua din Ghencea pentru meciul FCSB - CFR Cluj. Sunt stelist de peste 40 de ani, am fost de nenumarate ori la meciuri istorice sau obișnuinte. Stadionul este construit din bani publici (400 milioane de ron) si trebuie sa fie deschis suporterilor care platesc bilet si vin sa isi incurajeze echipa (pentru azi toate locurile au fost ocupate - aproape 30.000)! Toti cei prezenti azi acolo am strigat “Forta Steaua” si toti am fi fericiti sa vedem o singura echipa, unita si puternica (nu doua care se sfasie intre ele din ambitii stupide, orgolii, prostie sau ticalosie)!

Stadionul a fost “sechestrat” pana azi de un bugetar imbracat (din păcate) in uniforma de militar care plângea pe la showuri televizate! Haideti sa avem din nou sport in Romania - sa lăsam suporterii sa isi sustina echipele - sa convingem tinerii sa vina la stadion sau in sălile de sport!", a scris Victor Ponta pe pagina personală de Facebook.

Cel la care face referire Ponta este Florn Talpan, juristul clubului CSA Steaua.

FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a patra a Superligii. Bucureştenii au ajuns la patru victorii consecutive în startul Superligii și au revenit pe stadionul Ghencea, după opt ani de pauză.