Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 11:59
562 citiri
Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
Cum au ajuns Năstase și Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim FOTO Facebook/Ambasada Chinei

Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat vizita președintelui polonez la Casa Albă și evoluția scandalurilor politice interne din România, în special vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China. Ponta a făcut o comparație între situația României și a Poloniei, transmițând un avertisment președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan.

„Președintele Poloniei (ales în funcție la o săptămână după președintele nostru, Nicușor Dan) se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă. A primit, de asemenea, asigurări oficiale din partea președintelui Donald Trump privind securitatea militară a Poloniei, precum și creșterea prezenței militare și economice americane. Diferența este că Polonia nu are USR-iști la Externe și Apărare, iar reprezentanții oficiali ai Poloniei 'sunt înțelepți în politică externă, nu isterici' (citez observația corectă a lui Iulian Fota)”, scrie Ponta.

Ponta susține că președintele și premierul au de așteptat mult pentru o eventuală vizită la Casa Albă, ca urmare a pozițiilor dure anti-Trump ale ministrei de Externe.

”Dacă domnul Nicușor Dan așteaptă ca doamna Oana Țoiu, cea cunoscută exclusiv pentru virulența postărilor anti-Trump, să îi aranjeze vizita la Casa Albă, mi-e teamă că îi vor albi și părul, și barba! Cam la fel și cu Ambasadorul Muraru, un mare admirator al lui Iohannis și Biden”, a punctat Ponta.

Comparație cu situația Germaniei din 1932

Fostul premier a declarat că apreciază pozițiile echilibrate față de criza creată în relația cu China, dar îi sfătuiește să nu cedeze în fața extremismului.

„În politica internă, greșelile sunt suportate din buzunarul cetățenilor; în politica externă însă, prostia și isteria de tip bolșevic se transformă într-un atentat la interesul național al României. Am apreciat pozițiile echilibrate și raționale ale președintelui și premierului față de recenta criză provocată de miniștrii USR-iști în relația cu China. Însă Nicușor Dan și Ilie Bolojan încep să semene cu mareșalul (președintele) Hindenburg și cu cancelarul von Papen în Germania anului 1932: tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”, a concluzionat Ponta”, încheie Ponta.

Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
11:59 - Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat vizita președintelui polonez la Casa Albă și evoluția scandalurilor politice interne din România, în special vizita lui Adrian Năstase...
Ambasada Chinei a dezvăluit motivul pentru care Năstase și Dăncilă au fost invitați la Beijing: "România a adus contribuții importante"
Ieri, 18:58 - Ambasada Chinei a dezvăluit motivul pentru care Năstase și Dăncilă au fost invitați la Beijing: "România a adus contribuții importante"
Ambasadei Chinei în România a explicat miercuri, 3 septembrie, cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim, la parada militară de la Beijing. În primul...
Viorica Dăncilă explică vizita ei în China: "Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații"
Ieri, 16:55 - Viorica Dăncilă explică vizita ei în China: "Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații"
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și fost europarlamentar, consideră că vizita ei în Republica Populară Chineză, la invitația liderului comunist de la Beijing, nu contravine în niciun...
Reacția Ambasadei Chinei în România după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping
Ieri, 15:52 - Reacția Ambasadei Chinei în România după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping
Oficiali de la Ambasada Chinei la București au avut o reacție publică după ce foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi...
Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
Ieri, 15:11 - Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping. Miercuri, 3 septembrie,...
Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
Ieri, 14:58 - Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir...
CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
Ieri, 14:51 - CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a...
Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
Ieri, 14:50 - Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după...
Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Ieri, 14:22 - Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China. Dăncilă spune că ar vrea...
Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
Ieri, 14:10 - Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare...
Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
Ieri, 13:45 - Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi...
Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO
Ieri, 13:26 - Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO
Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China....
Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
Ieri, 13:01 - Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor,...
S-a aflat în ce calitate s-au întâlnit Dăncilă și Năstase cu Xi, Putin și Kim. Lista oficială a invitaților dezvăluie totul și îi dă de gol
Ieri, 12:22 - S-a aflat în ce calitate s-au întâlnit Dăncilă și Năstase cu Xi, Putin și Kim. Lista oficială a invitaților dezvăluie totul și îi dă de gol
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au întâlnit în China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dăncilă și Năstase s-au prezentat la ceremonia din Beijing în calitate de foști...
MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
Ieri, 10:55 - MAE, reacție acidă după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin și alți tirani: „România nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni!”
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China, unde președintele Xi l-a așteptat pe Putin pe covorul roșu, reprezintă un aspect care a scandalizat MAE. Oana Țoiu,...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO
Ieri, 09:20 - Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la parada militară grandioasă din China. S-au întâlnit cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping și alți adversari ai Vestului VIDEO
Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au...
#Victor Ponta, #Adrian Nastase, #Viorica Dancila, #Nicusor Dan, #ilie bolojan, #nastase dancila poza putin xi kim , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Spitalele franceze, in alerta. Marturia unui medic roman despre pregatirile pentru un eventual conflict in Ucraina
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cum reduci riscul la investitiile speculative. Guda: "Daca te uiti la un ETF pe criptomonede, te ia ameteala"

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
  2. România între China și Rusia: ce jocuri (poate) face
  3. Zelenski și aliații europeni îl vor suna pe Trump. Nicușor Dan va participa la ”Coaliția Voluntarilor” prin videoconferință
  4. Unii dintre cei mai bine plătiți angajați ai statului se aliază cu AUR pentru a-și păstra beneficiile. Legăturile cu PSD și PNL INVESTIGAȚIE
  5. Instituțiile statului nu vor mai primi bani la rectificarea bugetară. „S-au obișnuit să-și cheltuie toți banii, apoi să întindă mâna la rectificare.”
  6. De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
  7. "Inflexibil, dar curajos". Portretul făcut lui Ilie Bolojan de vicepremierul Tánczos Barna. "Poate să treacă România printr-o asemenea de perioadă"
  8. AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
  9. Cine a încercat să-l păcălească pe Bolojan, propunându-i reduceri de posturi vacante? UDMR recunoaște parțial, apoi dă vina pe PSD: "Au apărut primele discuții mai contondente"
  10. Pacea de la Cotroceni a durat doar 24 de ore. Ciucu, atac la Nicușor Dan: "Mi-aș dori ca președintele să fie alături de guvernul său"