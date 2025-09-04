Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 11:59
Cum au ajuns Năstase și Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim FOTO Facebook/Ambasada Chinei
Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat vizita președintelui polonez la Casa Albă și evoluția scandalurilor politice interne din România, în special vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China. Ponta a făcut o comparație între situația României și a Poloniei, transmițând un avertisment președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan.
„Președintele Poloniei (ales în funcție la o săptămână după președintele nostru, Nicușor Dan) se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă. A primit, de asemenea, asigurări oficiale din partea președintelui Donald Trump privind securitatea militară a Poloniei, precum și creșterea prezenței militare și economice americane. Diferența este că Polonia nu are USR-iști la Externe și Apărare, iar reprezentanții oficiali ai Poloniei 'sunt înțelepți în politică externă, nu isterici' (citez observația corectă a lui Iulian Fota)”, scrie Ponta.
Ponta susține că președintele și premierul au de așteptat mult pentru o eventuală vizită la Casa Albă, ca urmare a pozițiilor dure anti-Trump ale ministrei de Externe.
”Dacă domnul Nicușor Dan așteaptă ca doamna Oana Țoiu, cea cunoscută exclusiv pentru virulența postărilor anti-Trump, să îi aranjeze vizita la Casa Albă, mi-e teamă că îi vor albi și părul, și barba! Cam la fel și cu Ambasadorul Muraru, un mare admirator al lui Iohannis și Biden”, a punctat Ponta.
Comparație cu situația Germaniei din 1932
Fostul premier a declarat că apreciază pozițiile echilibrate față de criza creată în relația cu China, dar îi sfătuiește să nu cedeze în fața extremismului.
„În politica internă, greșelile sunt suportate din buzunarul cetățenilor; în politica externă însă, prostia și isteria de tip bolșevic se transformă într-un atentat la interesul național al României. Am apreciat pozițiile echilibrate și raționale ale președintelui și premierului față de recenta criză provocată de miniștrii USR-iști în relația cu China. Însă Nicușor Dan și Ilie Bolojan încep să semene cu mareșalul (președintele) Hindenburg și cu cancelarul von Papen în Germania anului 1932: tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”, a concluzionat Ponta”, încheie Ponta.
