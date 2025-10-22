Victor Ponta atacă Guvernul: „Dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”

Victor Ponta a ieșit la atac. Fostul premier acuză Guvernul Bolojan că pentru „toate relele, toată incapacitatea, toată prostia, incompetența și hoția” aruncă vina pe Putin.

În opinia lui Ponta, românii nu mai sunt speriați de „pericolul rus”, respectiv de o invazie a lui Putin în Europa. Fostul premier crede că oricum, Rusia este incapabilă de așa ceva.

„A ținut la început, puțin, povestea cu poporul german, polonez, român, francez, spaniol, nu știu ce: trebuie să ne mobilizăm, că vine Putin peste noi. Până s-a prins lumea. Dom’le, despre ce vorbim? Că Putin e tare ca fularul, în sensul că se luptă cu Ucraina să mai ia un sat. În niciun caz nu-l văd mărșăluind până la Viena. Și atunci au găsit chestia asta, pe care au tot repetat-o cu războiul, cum trebuie să ne apărăm, se prăbușește Ucraina, ne prăbușim toți, dintr-un motiv foarte simplu, pe care trebuie să le explicăm oamenilor”, a declarat Ponta, pentru Gândul.

Victor Ponta: „Bă, dar avem cea mai mare inflație. Pentru că vă apărăm de Putin”

Ponta a oferit câteva exemple, pentru a-și susține punctul de vedere.

„Dom’le, pentru ei, toate relele, toată incapacitatea, toate prostia, toată corupția lor, incompetența, se acoperă: Dom’le, noi vă apărăm de Putin. Bă, dar avem cea mai mare inflație. Pentru că vă apărăm de Putin. Dar avem cei mai puțini bani în cercetare în Europa.

Pentru că vă apărăm de Putin. Avem cea mai mare problemă cu migrația. Că acum nu prea mai intră în America. Pentru că vă apărăm de Putin. Dom’le, avem cele mai nefuncționale guverne, alianțe. (…) Știi că eu de multe ori am zis, mă, dacă moare Putin mâine, ăștia pe cine mai dau vina?”, a mai comentat fostul candidat la prezidențiale, pentru sursa citată.

Ads