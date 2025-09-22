De ce votează Victor Ponta pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului: „Știu că și colegii deputați din PSD ar vrea să acționeze la fel ca mine”

Fostul premier Victor Ponta a scris luni, 22 septembrie, pe Facebook, că va vota pentru moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, considerând că „nu are pregătirea profesională, nici experiența sau buna-credință” necesare pentru această funcție. El speră că și colegii din PSD vor vota la fel ca el și să nu fie condiționați de deciziile „șefilor”.

„Eu sigur voi vota PENTRU moțiunea împotriva doamnei ministru al Mediului din partea USR. Nu din motive politice, ci pentru că am considerat încă de la început că nu are nici pregătirea profesională, nici experiența și buna-credință necesare pentru a gestiona o poziție atât de importantă. O „recomandă” doar apartenența la USR, înclinația spre conflicte și declarații propagandistice, fanatismul celor care cred că frustrarea și ura sunt suficiente pentru a conduce o țară – la fel ca și colegii săi din USR care ocupă funcțiile de la Externe și Economie.”, a scris Ponta pe Facebook, în ziua votului pentru moțiunea simplă.

Acesta a mai spus că știe că și colegii săi deputați din PSD ar vota la fel ca el și speră că „șefii” din PSD să nu le impună să fie complici la niște „decizii greșite”.

Ads

„În mod concret însă: în România prețul energiei electrice este cel mai ridicat din UE; și toate proiectele strategice de producție a energiei sunt blocate de Ministrul Mediului la solicitarea unor ONG-uri care mereu au blocat proiectele României! Un ministru USR la Mediu (ca și la Externe, Economie, Apărare) înseamnă un blocaj împotriva intereselor României!”, mai scrie Ponta.

Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, se dezbate luni, 22 septembrie, la Camera Deputaților. Aceasta are șanse mici să treacă, însă rezultatul ei nu ar fi contat oricum, având în vedere că moțiunile simple nu au caracter obligatoriu.

Ads