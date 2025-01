Ponta, despre votanții PSD: ”Dacă voi candida, cred că vor vota cu mine. Dacă nu, vor vota cu Călin Georgescu”. Culisele stabilirii candidatului comun Crin Antonescu

Deputatul PSD Victor Ponta a afirmat că, dacă va candida la alegerile prezidenţiale, atunci social-democraţii îl vot vota pe el, iar dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci ei îl vor vota pe Călin Georgescu.

Ponta crede că PSD-iştii nu vor vota cu Nicuşor Dan sau Crin Antonescu, iar despre acesta din urmă a explicat că este perceput de social-democraţi ca fiind cel care i-a înjunghiat şi l-a adus pe Klaus Iohannis.

Victor Ponta a fost întrebat sâmbătă, 25 ianuarie, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă dezvăluirea că Marcel Ciolacu a zburat cu un avion privat a făcut diferenţa între a rata turul doi şi a fi în finala prezidenţială.

”Cu siguranţă nu i-a făcut bine. Nu am o analiză să ştiu: a câştigat sau a pierdut atâtea voturi. Cu siguranţă nu i-a picat bine şi asta a spus şi el. E cu picioarele pe pământ şi realizează chestia asta. E mai matur, mult mai matur Ciolacu a fost în campanie decât am fost eu acum zece ani. Pentru că e o diferenţă de vârstă”, a explicat Ponta.

El a fost întrebat care sunt şansele pe care şi le acordă de a candida din nou la alegerile prezidenţiale.

”Sunt mult mai mari decât în 2014, când toată lumea zicea că sunt favorit. Tocmai că acum sunt underdog. Favoritul în România de obicei pierde, nu? (...) Mă bazez doar pe faptul că mi-am câştigat după atâţia ani de căzături, am fost sus, am căzut foarte jos, m-au cercetat penal, m-au achitat, mi-au luat doctoratul, mi l-au dat înapoi, m-au dat afară din PSD că m-am certat cu Dragnea, m-au luat înapoi în PSD. Din nou s-ar putea să am dreptate şi să spun un lucru pe care l-am spus şi între turul 1 şi turul 2. PSD-ştii nu votează cu Elena Lasconi, PSD-ştii vor vota cu Călin Georgescu”, a transmis Ponta.

Ads

Întrebat dacă social-democraţii vor vota cu Crin Antonescu, Ponta a răspuns: ”Niciodată. Se vor duce, dacă nu au un candidat care să aibă legătură cu acei două milioane, cu poporul PSD-ist, cum zicea Sorin Oprescu, da, vor vota majoritatea absolută indiferent ce se spune la centru. Centru zice şi acum, după care, da, ei vor vota cu cine simt”, a transmis Ponta.

El crede că, dacă va candida, atunci social-democraţii îl vor vota.

”Dacă candidez eu, cred că vor vota cu mine. Dacă nu, vor vota cu Călin Georgescu. În niciun caz nu vor vota cu Nicuşor Dan sau cu Crin Antonescu. Crin e perceput în continuare în mod real şi corect de PSD-işti ca cel care ne-a înjunghiat şi ni l-a adus pe Iohannis. Şi faptul că şi acum se mândreşte cu Iohannis, nu ştiu ce consultant i-a zis că îl ajută chestia asta, în niciun caz la PSD-şti nu ajută. Plus că ar mai fi un lucru. Cum se poate ca primul partid al ţării să nu aibă candidat?”, a mai afirmat Victor Ponta.

Ads

El a adăugat că se aştepta ca actuala coaliţie de guvernare să găsească un candidat care să fie o combinaţie de social-democraţie, liberalism, naţionalism, suvernarism.

”Eu mă aşteptam, coaliţia de guvernare, care oricum este într-o situaţie foarte dificilă, măsuri nepopulare, erodare, majoritate fragilă, supărarea publică, care unde se duce? Pe coaliţie. Degeaba mai e lumea supărată pe Iohannis că Iohannis a dispărut. Mă aşteptam să găsească un candidat, un PSD-isto-liberalo – naţionalist - suveranist şi să zicem toţi gata, cu ăsta mergem să...”, a explicat Victor Ponta.

Întrebat dacă are un exemplu care să se potrivească acestui portret, Ponta a răspuns:”E foarte uşor să-mi dau cu părerea de pe margine. Eu sunt convins că Ion Aurel Pop ar fi luat mult mai multe voturi de la PSD-işti, de la liberali, de la suveranişti”.

Ponta: Toată lumea şi trei sferturi dintre liberali spun că nu intră în turul doi cu Crin Antonescu

Ponta mai susține că trei sferturi dintre liberali nu cred că în turul doi al alegerilor prezidenţiale va intra Crin Antonescu, candidatul susţinut de coaliţia de guvernare. El a precizat că cei mai supăraţi pentru măsurile luate în ultimele săptămâni sunt primarii pe care se bazau PSD şi PNL. Ponta mai crede că este foarte greu de învins Călin Georgescu de orice candidat.

Ads

Ponta a fost întrebat dacă el crede că este posibil ca la Congresul PSD din 2 februarie, când ar trebui să fie validată candidatura lui Crin Antonescu, se va ridica cineva din sală şi va susţine ca Ponta să fie candidatul social-democraţilor la prezidenţiale.

”Nu se va întâmpla acest lucru. E disciplină. Oamenii vor vorbi pe culoar. Din punct de vedere tactic, eu, de exemplu am susţinut decizia conducerii PSD când s-au dus să facă coaliţia şi au zis, dom'le, noi luăm funcţia de prim-ministru pentru Ciolacu. Şi eu aş fi făcut la fel ca ei. Mai mult, l-am votat pe Marcel Ciolacu, sunt deputat şi o să-l susţin şi dacă mă dau afară din PSD, eu o să susţin în Parlament, Guvernul Ciolacu, Guvernul PSD, măsurile bune, sigur că da. În niciun caz nu mă vezi votând moţiuni de cenzură cum au votat ei contra lui Grindeanu în 2017. Deci din punctul ăsta de vedere, PSD, conducerea PSD a urmărit interesul de partid al PSD-ului, corect. A luat funcţia de prim-ministru, miniştri, preşedintele Camerei Deputaţilor”, a menţionat Victor Ponta.

Ads

El a explicat cum s-a ajuns la candidatura lui Crin Antonescu.

”După care a venit PNL-ul, dom'le, daţi voi un candidat. PNL-ul nu avea candidat şi a venit UDMR şi a zis hai că ştim noi un candidat care a fost pe la PNL. Măi, Hunor, ok, am înţeles, nu ai vrea să nu ne mai pui preşedinte? Am înţeles că ministrul de Finanţe e un tip foarte deştept, dar i-am întrebat şi eu, dom'le, cum e la primul CSAT? Cum faceţi la primul CSAT? Nu ştie nimeni să-mi răspundă la întrebarea asta. Repet având o părere bună ca persoană despre Barna Tanczos. Aici Ciolacu are dreptate să zică ”Băi eu am negociat pentru PSD, am primit prim-ministru, nu-ţi place, te dau afară”. Are dreptate, eu nu am de ce să mă supăr şi continuare o să-l susţin ca prim-ministru. Dar cred că în această tăcere complice în care absolut toată lumea şi trei sferturi dintre liberali zic, ”Băi, nu intrăm în turul doi cu candidatul ăsta”, dar îţi spun ţie pe culoar, dacă îi chemi la emisiune nu pot să spună”, a mai transmis Ponta.

Ads

El consideră că este foarte greu de învins Călin Georgescu în cursa prezidenţială.

”După ce ai păţit chestia asta cu Nicolae Ciucă, cum să nu zici, păi staţi un pic, avem în primul rând e foarte greu de bătut Călin Georgescu în acest moment de orice candidat. Ai un dezavantaj de data asta că vii din partea coaliţiei. Povestea aia cu structurile. Păi cei mai supăraţi sunt primarii ăia pe care se baza de obicei PSD-ul şi PNL-ul, cei mai supăraţi pentru că li s-a amânat din nou povestea aia, legea lor. Nu am înţeles de ce li s-a amânat, pentru că li s-a spus că se taie bani, că se dau oameni afară de la ei şi că se şi comasează. Sincer, eu sunt de acord cu ideea că trebuie comasate, dar hai să ne uităm se comasează de la primari PSD şi PNL, după care le spui ştiţi, acum mergeţi şi bateţi din poartă în poartă să spuneţi să voteze lumea pe candidatul care nici măcar nu-i PSD-ist”, a mai afirmat Ponta.

El a reamintit faptul că l-a sfătuit pe Marcel Ciolacu să nu candideze la alegerile prezidenţiale.

”Cred că la emisiunea ta anul trecut prin vară am zis, l-am sfătuit pe domnul Ciolacu să nu candideze. Şi toată lumea, ”Victor ai înnebunit, cum spui aşa ceva?””, a mai declarat Victor Ponta.

Întrebat dacă i-a fost dor de o confruntare directă cu Crin Antonescu, Ponta a răspuns: ”Nu, pentru că nu mai e Crin ăla de acum 15 ani. Ai văzut meciul de box al lui Mike Tyson cu influencerul? Nu e acelaşi lucru”.

Ads