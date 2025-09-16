Victor Rebengiuc se retrage din teatru, după o carieră de 70 de ani: „Am găsit înțelegere la Teatrul Bulandra, teatrul meu de-o viață”

Victor Rebengiuc se retrage din teatru, după o carieră de 70 de ani: „Am găsit înțelegere la Teatrul Bulandra, teatrul meu de-o viață”
Marele actor Victor Rebengiuc se retrage de la teatru FOTO captură video YouTube /DA BRAVO! by Mihai Bobonete

Marele actor Victor Rebengiuc a ales să încheie, după 70 de ani, o carieră impresionantă pe scenele de teatru. La vârsta de 92 de ani, maestrul și-a luat rămas bun de la personajul André, pe care l-a interpretat în ultimii trei ani în spectacolul „Tatăl”, la Teatrul Bulandra, anunțul fiind făcut chiar pe pagina sa de Facebook.

Într-un interviu recent, actorul a vorbit despre viața sa de zi cu zi, după ce a părăsit scena: „Dacă nu sunt pe scenă, nu sunt nicăieri.”, a spus el, potrivit Observator.

Când vine vorba despre timpul petrecut acasă, Rebengiuc mărturisește: „Să stau acasă! Stau acasă frumos. Mie îmi place acasă.”

Deși nu urmărește programe de divertisment, actorul recunoaște că urmărește sportul și transmite un mesaj de încurajare celor din jur: „Celora de acasă le doresc putere de a îndura, de a putea să iasă din prăpastia asta în care am fost băgați cu toții. O să fim strâmtorați cu toții, dar altă soluție nu avem. Eu am apucat atâtea nenorociri care s-au întâmplat, sunt de 92 de ani în viață, trăiesc aproape tot secolul trecut, am trăit comunismul, viața după... dar să avem forță, înțelegere și răbdare. Lucrurile se pot schimba, dar nu dintr-odată.”

Pe pagina de Facebook a Teatrului Bulandra, anunțul despărțirii de personajul André a fost însoțit de cuvinte pline de respect și recunoștință pentru întreaga sa carieră:

„Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul „Tatăl.”

Reprezentanții teatrului au subliniat rolul său de model pentru generații întregi și impactul pe care l-a avut asupra publicului: „Victor Rebengiuc continuă să ne inspire cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea. Față de sine și față de lume. Vă mulțumim, domnule Victor Rebengiuc, pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în 'Tatăl', va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, au mai transmis cei de la Teatrul Bulandra.

În videoclipul postat pe Facebook, Victor Rebengiuc le mulțumește colegilor de breaslă.

„Am găsit înțelegere la Teatrul Bulandra, teatrul meu de-o viață.Le mulțuemsc colegilor mei din spectacol. Toți care sunt: Ioana, Oana, Maria, care e o dulceață. Cătălin și Constantin... Tuturor le mulțumesc pentru modul în care au repetat și seriozitatea pe care o arătat-o. Modul în care și-au îndeplinit sarcinile. Sunt fericit că joc într-o echipă atât de bună de drăguță cum e echipa acestui spectacol.”

