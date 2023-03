Azarenka, scoasă din minți de Swiatek: "Să vadă ce am făcut înainte să comenteze"

Bielorusa Victoria Azarenka a avut un start de vis la Miami Open, câștigând cu 6-3, 6-1 meciul cu jucătoarea italiană Camila Giorgi.

Azarenka a obținut victoria cu numărul 185 în turneele WTA 1000. Opta Ace a calculat că, din 2009 încoace, doar Simona Halep a obținut mai multe succese în astfel de turnee: 186.

Azarenka a avut un mesaj și pentru Iga Swiatek, după ce poloneza a declarat că WTA și ATP sunt mai îngrijorate de starea sportivilor ruși și bieloruși, în loc să îi preocupe ucrainenii.

"Evident că unii jucători au sentimente și comportamente diferite. Nu împărtășesc aceeași părere cu Iga. O încurajez să se uite la ceea ce s-a făcut înainte de a comenta. Este evident că, în calitate de membru al consiliului jucătorilor, sunt bucuroasă să îi împărtășesc toate demersurile pe care le-am făcut în a îi sprijini pe ucraineni. Și cred că acesta ar fi o modalitate mai potrivită de a avea o astfel de conversație: față în față, nu în presă", a fost mesajul transmis de Azarenka către Swiatek.

185 - With victory over Camila Giorgi, @vika7 has now moved to 185 match wins over her career at WTA 1000 level. Azarenka is now one win from equalling Simona Halep for the most match wins at WTA 1000 events - since 2009. Beckoning.#MiamiOpen | @WTA @WTA_insider @MiamiOpen pic.twitter.com/rzOBdF1KyN