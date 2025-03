Fosta lideră mondială a luat foc la Indian Wells: ”Știu că nu poți face, dar e un sistem de rahat” VIDEO

Fosta lideră mondială Victoria Azarenka (35 de ani, 35 WTA) a fost eliminată în turul secund la Indian Wells de Qinwen Zheng (22 de ani, 9 WTA), scor 3-6, 4-6, meci în care a avut o discuție aprinsă cu arbitra de scaun.

În setul secund, la scorul de 4-4, Azarenka a contestat faptul că o minge trimisă de Zheng a prins linia, conform reluărilor video.

„E o prostie. Pentru ce există reluările video? A fost o urmă clară, e a doua oară”, a suținut bielorusa în fața arbitrei.

”Înțeleg, dar nu pot face nimic”, i-a răspuns aceasta. ”Știu că nu poți face, dar e un sistem de rahat”, a continuat Azarenka.

”Știi că trebuie să îți dau o penalizare pentru asta”, a precizat arbitra. ”Da, evident că trebuie să mă penalizezi”, a răspuns iritată Victoria Azarenka.

Was this ball in or out?

Victoria Azarenka was HEATED over this call

pic.twitter.com/tquYdDY1D8