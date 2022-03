Jucătoarea bielorusă de tenis Victoria Azarenka, fost număr unu WTA, a scris și ea un mesaj emoționant pe rețele sociale.

"Sunt devastată de acțiunile care au avut loc în ultimele zile în și împotriva Ucrainei. Este sfâșietor să vezi câți oameni nevinovați au fost afectați și continuă să fie afectați de asemenea violențe.

Încă din copilărie, am văzut și am trăit alături de ucraineni și bieloruși, ambele națiuni fiind prietenoase și susținându-se una pe cealaltă. Îmi este greu să asist la separarea violentă care are loc în prezent, în loc să ne sprijinim și să găsim compasiune unul pentru celălalt.

Inima mea este alături de toți cei afectați direct și indirect de acest război care provoacă atât de multă durere și suferință. Sper și îmi doresc pace și încheierea războiului", a scris Victoria Azarenka pe rețelele de socializare.

Pe de altă parte, mulți dintre fanii ei consideră că Azarenka ar fi trebuit să condamne în termeni mai duri acțiunile președintelui bielorus Lukașenko, cel care i-a permis lui Putin să invadeze Ucraina și prin nord.

