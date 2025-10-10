Victoria Beckham, mărturisiri sincere despre lupta cu tulburările de alimentație, în noul documentar Netflix

Victoria Beckham vorbește pentru prima dată deschis despre dificultățile sale legate de alimentație și imaginea corporală, într-un nou documentar lansat de Netflix. Fosta membră a trupei Spice Girls dezvăluie că a devenit „foarte bună la mințit” pentru a ascunde ceea ce trăia.

În producția intitulată „Victoria Beckham”, designer-ul în vârstă de 51 de ani își rememorează perioada dificilă în care s-a confruntat cu tulburări de alimentație, pe care le descrie drept experiențe „extrem de nesănătoase”.

„Când ai o tulburare de alimentație, devii foarte bun la mințit, și nu am fost niciodată sinceră cu părinții mei despre asta”, mărturisește ea, explicând că aceste comportamente au apărut ca o modalitate de a-și recăpăta controlul asupra propriei vieți.

Beckham spune că după destrămarea Spice Girls, în anul 2000, a avut senzația că pierde „orice sens al realității”. Presiunea mediatică și comentariile constante despre aspectul ei fizic au avut un impact profund.

Cum a ajuns la tulburări de alimentație

„Am fost numită de la Posh Grăsuța la Posh Slăbănoaga”, își amintește artista. „A fost mult și a fost greu. Nu aveam niciun control asupra a ceea ce se scria despre mine sau asupra fotografiilor care erau făcute, așa că presupun că am vrut să controlez asta.”

Această dorință de control a evoluat într-o imagine distorsionată de sine: „Am devenit foarte critică cu mine însămi. Nu-mi plăcea ceea ce vedeam”, spune Beckham, care își amintește și un moment deosebit de traumatizant: a fost cântărită în direct, la televiziunea națională, în 1999, la doar șase luni după ce devenise mamă.

Ads

„Râdem și glumim despre asta, când eram la televizor”, afirmă ea, „dar eram foarte, foarte tânără și asta doare”. David Beckham, soțul său, completează: „Oamenii simțeau că e OK să critice o femeie pentru greutatea ei… erau multe lucruri care se întâmplau la TV atunci care nu se vor mai întâmpla acum, care nu se pot întâmpla acum”.

Astăzi, Victoria spune că are o relație echilibrată cu mâncarea, însă există un detaliu pe care îl menține neschimbat de zeci de ani. Întrebată de David dacă vrea o bucată de ciocolată, răspunde zâmbind: „Nu m-am atins de ciocolată din anii 90. Nu o să încep acum.”

Documentarul urmărește pregătirile pentru prezentarea sa de modă de la Paris și oferă o incursiune emoționantă în viața personală și profesională a uneia dintre cele mai influente femei din fashion. În film apar și interviuri cu figuri emblematice ale industriei, printre care Anna Wintour, Eva Longoria, Tom Ford și Donatella Versace.

Ads