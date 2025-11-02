Formidabil! Ascensiunea jucătoarei de tenis de 18 ani continuă cu un nou trofeu

Jucătoarea canadiană de tenis Victoria Mboko, a treia favorită, a câștigat turneul WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, informează AFP.

Tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko (19 ani) a câştigat duminică turneul de la Hong Kong, de categorie WTA 250, impunându-se în finală în faţa Cristinei Bucşa (7-5, 6-7, 6-2), jucătoare spaniolă născută la Chișinău.

Mboko (locul 21 mondial) a câştigat duminică al doilea său titlu, după ce s-a impus în august şi la WTA 1000 de la Montreal.

Sportiva va ajunge pentru prima dată în Top 20 la următoarea actualizare a clasamentului, după ce la sfârşitul sezonului trecut se afla doar pe locul 350.

