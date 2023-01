Victoria Principal, la 73 de ani! Cum arată acum Pamela din Dallas și câți supraviețuitori mai sunt din celebrul serial americanFOTO

Victoria Principal are 73 de ani FOTO facebook

Victoria Principal, actrița care a jucat rolul Pamelei Barnes, în celebrul serial american Dallas, a împlinit astăzi 73 de ani.

Victoria Principal s-a născut pe 3 ianuarie 1950 în Japonia, tatăl său fiind ofițer în trupele Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ce staționau atunci pe pământ japonez. Bunicii Victoriei erau imigranți din Italia, familia mutându-se des, de aceea micuța Victoria a urmat 17 școli diferite, mergând inclusiv la Royal Ballet School în timp ce familia se afla în Anglia,

Primul rol l-a primit în pelicula "The Life and Times of Judge Roy Bean", din 1972, regizată de John Huston, în care a jucat alături de Paul Newman, film pentru care a obținut o nominalizare la Globul de Aur. În 1973 a apărut în filmul „The Naked Ape', apoi a pozat nud pentru numărul din septembrie 1973 al revistei Playboy pentru a promova pelicula.

După audiția pentru serialul "Dallas", Victoria Principal a primit rolul Pamelei Barnes Ewing, pe care l-a interpretat între 1978 și 1991.

Victoria a fost căsătorită de două ori dar nu are copii. Ea a renunțat la actorie pentru diferite proiecte.

Ce fac ceilalți actori din Dallas:

Miss Ellie - Barbara Bel Geddes a decedat în 2005 la 82 de ani

Jock Ewing - Jim Davis a decedat în 1981 la 71 de ani

J.R. Ewing - Larry Hagman a decedat în 2012 la 81 de ani

Bobby Ewing - Patrick Duffy are 73 de ani

Sue Ellen - Linda Gray are 82 de ani

Lucy Ewing - Charlene Tilton are 64 de ani

Cliff Barnes - Kenneth Marine Kercheval a decedat în 2019 la 83 de ani

