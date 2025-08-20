Vicepreședinte PSD despre ministrul Educației care sfătuiește studenții să-și ia job part-time: „Și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 22:41
245 citiri
Vicepreședinte PSD despre ministrul Educației care sfătuiește studenții să-și ia job part-time: „Și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze”
Senatoarea PSD, Victoria Stoiciu Foto: Facebook/Victoria Stoiciu

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu, vicepreședinte al formațiunii, afirmă, miercuri, că studenți care sunt obligați să muncească ar trebui să fie excepția, nu regula. Din păcate, foarte mulți trebuie să muncească pe durata studiilor, deși astfel nu se vor putea pregăti corespunzător. În plus, afirmă parlamentarul, ”dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa”.

”Faptul că un student își ia un job part-time ar trebui să fie o excepție, nu regula. Regula ar trebui să fie un sistem educațional care oferă șanse egale, care încurajează studiul serios și educația de calitate”, a scris, miercuri, pe Facebook, senatoarea PSD Victoria Stoiciu, vicepreședinte al formațiunii.

Aceasta afirmă că nu este deloc convinsă de ”exemplele cu studenți care «reușesc spectaculos» să lucreze part-time și, în același timp, să aibă note excelente”.

”Realitatea e alta: și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time. Știți de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa. La fel cum nu poți trăi decent doar dintr-un part-time, când viața în București sau Cluj este obscen de scumpă”, a mai transmis parlamentarul social-democrat.

Stoiciu crede că, dacă vrem cu adevărat educație de calitate, ”trebuie să înțelegem că investiția în burse și în sprijin pentru studenți este o investiție în viitor, nu o cheltuială”.

”Altfel, vom obține o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenți și talentați, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie. Și spun asta din propria experiență: fără bursa oferită de statul român, nu aș fi putut face niciodată o facultate. Pur și simplu ai mei erau prea săraci. Atât de simplu. Și de trist”, a mai transmis vicepreședintele PSD.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a întâlnit, marți, cu studenții, cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizat la Timișoara.

În secțiunea de dezbateri, vorbind despre reducerea burselor studenților, ministrul a afirmat: ”Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”.

Studenții din România amenință că vor boicota anul universitar. Ministrul Educației îi trimite să își caute loc de muncă
Studenții din România amenință că vor boicota anul universitar. Ministrul Educației îi trimite să își caute loc de muncă
Nemulțumirile studenților față de reducerile burselor și schimbările în decontarea transportului au stârnit proteste în întreaga țară, inclusiv la Universitatea de Vest din Timișoara,...
Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor
Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, în seara de miercuri, 20 august 2025, că este foarte greu să spună dacă vor începe sau nu cursurile elevilor în data de 8 septembrie 2025,...
#victoria stoiciu, #daniel david, #Ministerul Educatiei, #studenti , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Marturii cutremuratoare ale parintilor fetei care s-a sinucis impreuna cu iubitul pe autostrada: "Se iubeau foarte mult si le era frica"
DigiSport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vicepreședinte PSD despre ministrul Educației care sfătuiește studenții să-și ia job part-time: „Și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze”
  2. PNL vrea asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul II: „Îndemn partidele din coaliție să adopte o poziție similară”
  3. Proiecte importante pe masa Guvernului Bolojan pentru ședința de joi. Pilonul II și modificări aduse pachetului II, printre teme SURSE
  4. Un senator PSD explică absența social-democraților de la ședințele de coaliție: „Este nevoie de mai mult dialog. Sunt lucruri solicitate de PSD care nu s-au îndeplinit”
  5. Deputatul AUR Dan Tănasă lovește din nou. A revenit la scandalul migranților, dar nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care îl critică: "Idioții utili, pseudo-amibe emoționale"
  6. Președintele Nicușor Dan a confirmat vizita în SUA. Când va avea loc și ce subiecte vor fi abordate
  7. PSD tulbură din nou apele din coaliția de guvernare și își acuză partenerii că blochează reformele: "USR nu face nimic!"
  8. AUR cere demisia judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie. "Este un gest de minimă igienă democratică"
  9. Dan Barna, despre reformele Guvernului Bolojan: ”Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți”
  10. Gestul lui Traian Băsescu, considerat exemplu pentru ”șefii din companii naționale ori pensionarii speciali” de un politolog