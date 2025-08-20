Vicepreședinte PSD despre ministrul Educației care sfătuiește studenții să-și ia job part-time: „Și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze”

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu, vicepreședinte al formațiunii, afirmă, miercuri, că studenți care sunt obligați să muncească ar trebui să fie excepția, nu regula. Din păcate, foarte mulți trebuie să muncească pe durata studiilor, deși astfel nu se vor putea pregăti corespunzător. În plus, afirmă parlamentarul, ”dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa”.

”Faptul că un student își ia un job part-time ar trebui să fie o excepție, nu regula. Regula ar trebui să fie un sistem educațional care oferă șanse egale, care încurajează studiul serios și educația de calitate”, a scris, miercuri, pe Facebook, senatoarea PSD Victoria Stoiciu, vicepreședinte al formațiunii.

Aceasta afirmă că nu este deloc convinsă de ”exemplele cu studenți care «reușesc spectaculos» să lucreze part-time și, în același timp, să aibă note excelente”.

”Realitatea e alta: și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze part-time. Știți de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare și nu ai o familie care să te susțină financiar, nu te poți descurca doar cu bursa. La fel cum nu poți trăi decent doar dintr-un part-time, când viața în București sau Cluj este obscen de scumpă”, a mai transmis parlamentarul social-democrat.

Ads

Stoiciu crede că, dacă vrem cu adevărat educație de calitate, ”trebuie să înțelegem că investiția în burse și în sprijin pentru studenți este o investiție în viitor, nu o cheltuială”.

”Altfel, vom obține o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenți și talentați, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie. Și spun asta din propria experiență: fără bursa oferită de statul român, nu aș fi putut face niciodată o facultate. Pur și simplu ai mei erau prea săraci. Atât de simplu. Și de trist”, a mai transmis vicepreședintele PSD.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a întâlnit, marți, cu studenții, cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizat la Timișoara.

În secțiunea de dezbateri, vorbind despre reducerea burselor studenților, ministrul a afirmat: ”Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”.

Ads