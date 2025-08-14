Schimb de replici pe Facebook între doi vicepreședinți de la PSD și PNL: „Partidul tău, dar și al meu, au nenorocit bugetul. Măcar ai decența să nu ataci coaliția”

Vicepreședinta PSD, Victoria Stoiciu, a făcut miercuri o postare pe Facebook în care reclamă „măcelărirea” educației prin reformele pe care le adoptă Guvernul, iar prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a atras atenția că fie iese din partid și critică din afară, fie „tace”, sugerând că nu ar fi bine să critice coaliția din care face parte. Ciucu recunoaște însă că atât PNL, cât și PSD, au „nenorocit” bugetul.

„În timp ce 'pachetul doi' de reforme e tras pe linie moartă, educația e măcelărită sub ochii noștri. Deja în școli se pregătește cel mai mare dezastru educațional din ultimele decenii. Se redesenează norme didactice, se ciopârțește rețeaua școlară, se pune cu sânge rece cruce viitorului copiilor noștri.

Din septembrie, vom vedea clase supraaglomerate, școli din sate și comunități mici aruncate la marginea prăpastiei, profesori transformați în navetiști extenuați, fugind dintr-o localitate în alta. Resurse? La limita subzistenței. Calitate? Un cuvânt gol. Profesorii vor fi striviți între burnout și șomaj. Dar cei mai loviți vor fi copiii, în special cei din familii sărace, pentru care școala era singura șansă. Cei cu bani vor migra la privat, alimentând un dezastru profitabil pentru câțiva „vizionari” ai pieței.

Cei fără bani vor primi o educație jalnică, pe care nici măcar nu o vor putea duce la capăt. Abandonul școlar va exploda”, a scris vicepreședinta PSD pe pagina sa de Facebook.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a comentat Victoriei Stoiciu la postare, acuzând-o că atacă „populist” guvernul, în aceeași măsură în care o face și Claudiu Năsui de la USR și că ar trebui să aibă „decența” de a nu ataca coaliția.

„Asta pentru că Partidul tău în mod special, dar și al meu, a nenorocit bugetul. Toți analfabeții d.p.d.v. economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici. Crezi că își dorește cineva acest lucru?!! Dar riscăm să intrăm în colaps. Măcar ai decența să nu ataci coaliția din care faci parte. Vorbește în interior, vorbește în coaliție, sau dă-te afară și atacă zilnic.

Tu și Năsui sunteți fix la fel, precum extremele care se confundă: căutați capital electoral personal, atacând populist guvernul. Când faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci. Și mie îmi vine să urc PSD-ul pe pereți, dar din respect pentru ce am semnat, pentru că înțeleg că nu există o alternativă astăzi, mă abțin. Nițică decență nu ar strica”, a comentat Ciprian Ciucu.

Vicepreședinta PSD a răspuns la comentariul primarului de la Sectorul 6 spunând că tăierile au fost făcute fix acolo unde „rezistența” era mai mică și că există „alternative” la reforma lui Daniel David.

„Și educația, și cei vulnerabili trebuie să plătească pentru că unii de-ai noștri au nenorocit bugetul? Erau alte soluții. Știi bine. Dar s-a mers pe tăieri exact acolo unde rezistența era mai mică, asta a fost logica. Și tu îmi ceri să nu critic asta pe motive de decență? Eu zic că lipsa de decență e în altă parte – la ceea ce se întâmplă în educație, de exemplu. Doar pentru că demersurile mele interne au eșuat, ar trebui să tac și public? Și nu te supăra, există alternativă – nu mă refer la o formulă de guvernare, aici ai dreptate, toate celelalte variante sunt mai proaste, dar alternativă la David și reforma lui David există”, a completat social-democrata.

