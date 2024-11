Trump ar putea să-și consolideze influența la Curtea Supremă. Cum îi strică planurile judecătoarea liberală Sonia Sotomayor FOTO

Revenirea în funcție a lui Donald Trump sporește posibilitatea ca acesta să consolideze majoritatea conservatoare de la Curtea Supremă a SUA, unde deja a numit trei judecători în primul său mandat, iar democrații se gândesc cum să împiedice acest lucru, în condițiile în care judecătorii sunt numiți pe viață, iar un post devine vacant doar dacă unul dintre ei se retrage sau intervine decesul.

Judecătorii conservatori Clarence Thomas și Samuel Alito au 76 și, respectiv, 74 de ani. Însă colega lor liberală - judecătoarea Sonia Sotomayor, în vârstă de 70 de ani - este cea care se confruntă în prezent cu cea mai mare atenție, relatează BBC.

Sotomayor, numită de Barack Obama, suferă de diabet de tip 1 și, deși nu a dat semne de încetinire în activitate, liberalii îngrijorați au sugerat în ultimele luni că ar trebui să se retragă cât timp democrații încă mai dețin puterea la Washington.

Despite speculation and some talk among Democratic senators of potentially outright urging Justice Sonia Sotomayor to resign, sources close to the senior liberal justice told ABC News that she is not expected to step down in the middle of the term. https://t.co/DhUkm6MxSL pic.twitter.com/D2LiUTKqzP