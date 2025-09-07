De ce a fost retras videoclipul cu discuția despre longevitate dintre Xi și Putin. „O clară denaturare a faptelor și declarațiilor”

Reuters News a retras vineri, 5 septembrie, un videoclip de patru minute care conținea un schimb de replici între președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, care discutau despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, după ce televiziunea de stat chineză a cerut eliminarea acestuia și a retras permisiunea legală de utilizare a acestuia.

„Tratamentul editorial aplicat acestui material a dus la o clară denaturare a faptelor și declarațiilor conținute în materialul licențiat”, a scris HE Danning, supervizor juridic al agenției CCTV, în scrisoarea către Reuters.

Filmele, care includeau schimbul de replici cu microfon deschis de la parada militară de la Beijing, care marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, au fost licențiate de rețeaua de televiziune de stat chineză, China Central Television (CCTV).

Clipurile au fost editate de Reuters într-un videoclip de patru minute și distribuite către peste 1.000 de clienți media din întreaga lume, inclusiv mari posturi internaționale de știri și televiziuni. Alți titulari de licență ai CCTV au distribuit, de asemenea, versiuni editate ale materialului.

Reuters a eliminat videoclipul de pe site-ul său și a emis vineri un ordin de „ștergere” către clienți, după ce a primit o solicitare scrisă de la avocatul CCTV. Scrisoarea menționa că agenția de știri a depășit termenii de utilizare ai acordului. Totodată, scrisoarea critica „tratamentul editorial aplicat acestui material”, fără a specifica detalii.

Reacția Reuters

Reuters a declarat într-un comunicat că a retras videoclipurile pentru că nu mai deținea permisiunea legală de a publica acest material protejat prin drepturi de autor.

„Susținem acuratețea a ceea ce am publicat”, a transmis Reuters în comunicat. „Am revizuit cu atenție materialul publicat și nu am găsit niciun motiv să credem că angajamentul de lungă durată al Reuters față de jurnalismul precis și imparțial a fost compromis.”

Reprezentanții CCTV și ai diviziei globale a CCTV, China Global Television Network, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns de asemenea imediat.

Videoclipul și povestea schimbului dintre Xi și Putin au fost larg distribuite de posturi de televiziune și pe rețelele sociale la nivel global.

Ce spuneau Xi și Putin în videoclip

Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși în privat vorbind despre cum ar putea trăi cel puțin 150 de ani, în marja paradei masive de Ziua Victoriei din China, desfășurată la Beijing.

Conform înregistrărilor audio surprinse de camerele de supraveghere, cei doi au fost auziți reflectând asupra posibilității nemuririi prin transplanturi de organe și proceduri medicale avansate, scrie Politico.

„Înainte, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 de ani ești încă un copil”, i-a spus Xi lui Putin, potrivit traducătorului în limba rusă.

„Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea”, a răspuns Putin, conform traducerii în mandarină.

„Predicțiile sunt că, în acest secol, există și o șansă de a trăi până la 150 de ani”, a răspuns Xi.

