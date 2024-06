Un bucureștean, șocat de comportamentul șoferilor din Cluj: ”Nu ne batem? Nu ne scuipăm? Nici măcar nu ne înjurăm?” VIDEO

Un bucureștean a explicat, pe TikTok, cum a fost pur și simplu șocat după ce a condus mașina în Cluj-Napoca. Tânărului i s-a părut incredibil cum, în urma unei incident, un alt șofer l-a lăsat să treacă și nu a avut parte, cum era obișnuit în Capitală, de amenințări și înjurături. Acesta susține că va încerca să aplice ”lecțiile” învățate și în București.

Acesta a povestit toată experiența sa, iar videoclipul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

„Eu, ca bucureștean din tată în fiu, vreau să vă spun că traficul din Cluj-Napoca m-a indus în eroare, m-a confuzat și pur și simplu m-a scurtcircuitat pe creier, nu știu cum să reacționez, nu mai știu ce să fac. Să vă povestesc ce am pățit. Am intrat într-un sens giratoriu care nu avea un rond în mijloc cum sunt obișnuit, avea o bulină roșie pictată pe asfalt. I-am dat blană, am intrat ca ciobanul. Până să-mi dau seama că este sens giratoriu și trebuia să acord prioritate a venit o mașină din stânga și amândoi am pus frână în mijlocul intersecției și mai aveam atât (n.red câțiva centimetri) până să ne atingem.”, a explicat tânărul.

Acesta s-a așteptat la un conflict, însă a rămas surprins când celălalt șofer i-a făcut doar un mic semn și l-a lăsat să treacă, fără scandal.

”Eu în situațiile de genu, cum sunt obișnuit la mine acasă, mi-am dat lanțul și brățara jos și am dat să pun mâna pe bâtă. Când m-am uitat la celălalt șofer omul era cu ambele mâini pe volan, era foarte relaxat, nu și-a dat tricoul jos de pe el, nu gesticula, nu înjura, nu nimic și mi-a făcut semn așa, să trec mai departe. În acel moment am rămas prost, eram «Nu ne batem? Nu ne scuipăm? Nici măcar nu ne înjurăm? Pur și simplu trecem mai departe și lăsăm chestia asta în urmă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și ne vedem de treburile noastre?» Am plecat. M-am tot uitam în oglinda retrovizoare, nu mă urmărea nimeni Nu știu ce se întâmplă cu orașul acesta și cu locuitorii de aici (…) nu am auzit un claxon toată ziua. Nu mă simt bine aici. Chiar nu pot. O să mă întorc la mine în oraș și o să aplic lecția pe care mi-a arătat-o colegul meu din trafic astăzi. Meritam bătaie rău de tot”, a relatat bucureșteanul.

