Momentul incredibil când o cățea își duce puiul mai mult mort decât viu la veterinar. Ce s-a întâmplat cu mama și puiul său VIDEO

O mamă devotată a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale unei clinici veterinare, purtând în gură puiul său aproape înghețat și căutând ajutor. Povestea a impresionat Turcia, iar imaginile au devenit virale.

Medicii i-au administrat puiului o injecție cu adrenalină, apoi l-au încălzit. În tot acest timp, căţeluşa a rămas lângă pui. Specialiştii au descris acțiunile ei ca fiind extraordinare.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la clinică au ajuns virale. În video se vede cum într-o zi rece și ploioasă din Istanbul, când o cățelușă și-a dus puiul la clinica veterinară Beylikduzu Alfa.

Un tehnician veterinar, care inițial a crezut că puiul de câine era mort, s-a grăbit să aducă animalul înăuntru. Ulterior, medicul veterinar Baturalp Dogan a sosit și a detectat o bătaie slabă a inimii. „Cățelul era rece ca gheața”, a spus Dogan.

”Ieri a fost o zi în care zicala „A trăi este o speranță” a prins viață. Această frumoasă mamă a cerut ajutor de la clinica noastră cu cățelul ei, care era pe cale să înghețe, în gură... Lupta noastră pentru a menține cățelul în viață a început când am observat că inima îi bate. Și ce s-a întâmplat mai departe…”, este textul alăturat clipului emoționant.

"Când l-am verificat cu un ac, am observat o bătaie foarte lentă a inimii. De aceea am spus „Este o speranță, poate că va trăi” și am început lupta”, a spus medicul care i-a administrat cățelușului o injecție de adrenalină și l-a încălzit cu un uscător de păr. Dogan a descris acțiunile mamei ca fiind extraordinare.

