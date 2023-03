Videochatista cercetată penal după ce și-a agresat fiul: ”Mă lovește, se îmbracă în pisică și vorbește cu unii la calculator”

Femeia este căsătorită cu un boxer scoțian, cu care are un băiat în vârstă de 7 ani FOTO Pixabay

O femeie care face videochat este cercetată penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău pentru rele tratamente aplicate minorului.

Femeia este căsătorită cu un boxer scoțian, cu care are un băiat în vârstă de 7 ani. În 2021, a plecat din Scoția, unde era stabilită, și s-a mutat împreună cu copilul în București fără să îl anunțe în prealabil pe tatăl minorului. Din cauza comportamentului mamei, bărbatul a obținut în instanță dreptul de a-și lua fiul să locuiască cu el, însă judecătorii i-au oferit momentan acest drept doar în București, fără să îi permită să îl ducă în Scoția, țara natală a bărbatului, potrivit Clujjust.ro.

Tatăl copilului a fost cel care a anunțat autoritățile că soția lui îl agresează.

”Începând cu luna martie a anului 2021 numita Windsor Mihaela a pus in primejdie dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală a fiului său W.C.I, în vârstă de 7 ani, prin exercitarea de acte de violenţă verbală şi fizică asupra acestuia, prin închiderea in mod repetat a minorului intr-una din încăperile locuinţei, precum prin faptul că minorul a asistat/vizionat in timp ce aceasta desfăşura activităţi cu conotaţie sexuală faţă de alte persoane.”, se arată în ordonanța de urmărire penală.

Concret, minorul a povestit că mama lui îl încuie în cameră, îl bate, îl mușcă, ba chiar a susținut că o dată i-a stins țigara pe față. În același timp, arată că mama lui ”se îmbracă în costum de pisică și vorbește cu unii la calculator”.

