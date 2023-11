Videoclipul fals creat de ruși în care generalul Zalujnîi îndeamnă la arestarea lui Zelenski și revoltă în piața Maidan

Federația Rusă continuă să ducă război împotriva Ucrainei nu numai pe câmpul de luptă, ci și în spațiul informațional. Zilele trecute, pe internet a apărut un videoclip fals cu generalul Zalujnîi care comentează moartea tragică a asistentului său Chastyakov.

Videoclipul durează aproape două minute, iar Zalujnîi îl acuză pe Zelenski de un atentat la viața lui.

De asemenea, el anunță presupusa moarte a 500 de mii de militari ucraineni pe front. Mai mult, face apel să nu fie respectate ordinele directe ale președintelui Ucrainei, care trebuie arestat și cheamă pe toată lumea la revoltă pe Maidan.

Jurnalistul ucrainean Tsaplienko a atras atenția asupra videoclipului destul de bine editat. Rușii au reușit să obțină asemănarea articulației și a timbrului vocii lui Zalujnîi.

Kremlinul a început deja să „profite” cât mai mult posibil de pe urma morții tragice a lui Chastyakov. La început, trollii ruși au lansat știrea că în spatele tragediei s-ar afla personal președintele Ucrainei, care i-a dat de înțeles lui Zalujnîi că el ar putea fi următorul.

Ieri au apărut deja pe internet știrea falsă că președintele Ucrainei l-a înlăturat pe Zalujnîi din postul său.

“Deep” fake video with Zaluzhny, made in Russia.

The quality is also Russian.

A certain percentage of viewers will still believe it… pic.twitter.com/JIUsI7e1U9