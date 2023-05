Videoclipul postat de șeful armatei ucrainene care anunță contraofensiva împotriva rușilor. „A venit timpul” VIDEO

În dimineața zilei de 27 mai, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Valeri Zalujnîi, a publicat un videoclip prin care a sugerat declanșarea iminentă a unei contraofensive de amploare.

Videoclipul a fost postat pe canalul său oficial de Telegram, la ora 07:30.

„A venit timpul”, este mesajul postării.

În videoclip, soldații ucraineni depun jurământul înainte de a fi trimiși în luptă. Cuvintele lor sunt însoțite de sunetele războiului. Cuvintele jurământului sunt revelatoare:

”Voi distruge Dușmanii țării mele,

Ucigașii fraților mei,

Violatorii surorilor mele.

Binecuvântat fie avansul nostru hotărât,

Răzbunarea noastră sfântă,

Sfânta noastră biruință”

La sfârșitul videoclipului, ucrainenii sunt invitați să se alăture forțelor armate ale Ucrainei pentru a „înălța steagul victoriei”.

