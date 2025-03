De ce s-a întors Călin Georgescu de la Viena?

Recenta reținere în trafic a lui Călin Georgescu și audierea la Parchet au fost tema nenumăratelor „Breaking News” pentru români!

Deși reținerea lui Călin Georgescu era așteptată, după cum declara chiar acesta, de ce nu s-a procedat la „citare” în condițiile prevăzute de lege?

Cine a dorit o nouă „execuție publică”?

Suspectat de legături „indirecte” cu Rusia, nu cumva Călin Georgescu readuce în prim-planul atenției atacurile primite de președintele american Donald Trump, acuzat în plină campanie electorală de legături cu oligarhii ruși, inclusiv cu președintele Vladimir Putin?

De ce a ales Călin Georgescu să plece din Viena cu soția și cu cei doi copii minori, în condițiile în care putea să ducă o viață liniștită până la 100 de ani?

Întrebările invită la reflecții, chiar dacă vor deschide noi atacuri din partea românilor care au uitat că sunt români!

Adevărul nu trebuie ascuns după ușă!

Mass-media reprezintă a patra putere în stat și este un garant pentru democrație! Ce facem însă când interesele politice încearcă să-și subordoneze „vocea” presei și a televiziunilor?

Lipsa de unitate în fața incertitudinii și a durerii nu mai este un secret!

După 35 de ani de speranțe spulberate, România se află în cea mai neagră perioadă a existenței sale, cu dovezi neprețuite ale identității noastre furate, precum Coiful dacic de la Coțofenești, cu incitare la ură și dezbinare, cu alegeri anulate pe baza unor probe care întârzie să apară, cu împrumuturi externe de peste 200 de miliarde de euro, cu resurse vândute, dar și cu sărăcie care devine tot mai cruntă!

Ce păcate plătește România?

Cât de adevărat este că „asasinarea” lui Nicolae Ceaușescu, președinte al României, în Sfânta Zi de Crăciun, pe 25 decembrie 1989, rămâne o pată rușinoasă, dar și o grea pedeapsă?

Evenimentele din ultimii ani nu fac decât să continue „Odiseea” românilor începută după 1989, când tinerii strigau încrezători: „Libertate, Libertate, Libertate!”

Cine mai gândește însă la aceștia, mulți dintre dânșii îngeri care zac sub lespezile reci și grele de piatră, din Cimitirul Eroilor Revoluției?

România are nevoie de echilibru!

De la români uitați în așa-zisa „Diasporă românească”, de la alegeri prezidențiale anulate, până la peste 2 milioane de români considerați în mod nedrept „analfabeți” și lipsiți de cultură politică, de la fapte greu de înțeles, precum „Scufița Roșie și lupul din pădure”, până la profesorul universitar Alfred Bulai, încătușat și împins, iertat să fiu, ca un sac de cartofi în mașina poliției, fără să i se respecte „prezumția de nevinovăție”, de la „spectacolul” luminilor de girofar cu privire la Nodis Group și călătoriile unor potentați politici cu bilete „High class”, până la tablourile generalului Cătălin Zisu, de la reținerea lui Călin Georgescu în timp ce se afla în deplasare, fără să fie „citat” la Parchet, până la „eliberarea” fraților Tate și plecarea acestora din țară cu un avion privat, toate acestea obligă la reflecții!

Cine este mai presus de lege?

România mai este guvernată de lege?

Dacă da, cine aplică legea?

În orice democrație, unde „statul de drept” există, prevenirea încălcării legii de către grupări aservite „statului paralel” este garanția sănătății unui popor! În România, cum este asigurată această prevenire?

Potrivit art. 285 din NCPP (Noul Cod de Procedură Penală), „procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”.

Potrivit legii, dar și jurisprudenței, urmărirea penală se desfășoară fără publicitatea specifică fazei de judecată. Materialul dosarului nu poate fi adus la cunoștința publicului, dispozițiile art. 94 alin. (5) și (8) obligând „părțile, subiecții procesuali principali și avocații acestora să păstreze confidențialitatea sau secretul datelor și actelor de care au luat cunoștință cu ocazia consultării dosarului”.

În aceste condiții, în care legea este foarte clară, cum este posibil ca un „caz” să fie mediatizat în social media, elemente posibil probatorii, precum fotografii și înregistrări video, fiind diseminate în mod ilegal în emisiunile unor televiziuni?

Este mai importantă „execuția publică” decât stabilirea adevărului?

Reținerea lui Călin Georgescu a reținut atenția întregii lumi!

Potrivit „Open Sources”, BBC scria că „liderul populist de extremă dreapta Călin Georgescu a fost reținut de poliție în cadrul unei anchete a procurorilor privind fraude în campania electorală, după ce a apărut de nicăieri și a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut”.

Cunoscutul Elon Musk scria pe platforma X că a fost arestată „persoana care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile din România”!

Ce înseamnă aceste știri pentru imaginea României?

Cu ce a greșit România?

Cum va fi recuperată încrederea în justiție, dacă Călin Georgescu va fi declarat nevinovat, așa cum a fost declarat și președintele american Donald Trump?

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Călin Georgescu a fost inculpat pentru 6 capete de acuzare: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere, inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist sau sprijinirea unui astfel de grup.

În America, Donald Trump a pledat nevinovat în fața a 34 de acuzații penale, printre care: mită și fals în înscrisuri comerciale comise în anul 2016, falsificarea în mod repetat și fraudulos a documentelor contabile ale unor afaceri din New York pentru a ascunde, printr-o conduită criminală, informații care au afectat votul electoratului în timpul alegerilor prezidențiale din 2016.

În repetate rânduri, inclusiv la Palm Beach, de unde a respins din nou acuzațiile, Donald Trump a vorbit despre o „vânătoare de vrăjitoare” motivată politic, pentru a-i zădărnici candidatura din 2024.

Cu toate acestea, Donald Trump a învins, adevărul desființând cele 34 de acuzații aduse de adversarii săi politici! Donald Trump a respins toate acuzațiile și a calificat ancheta drept persecuție politică.

Considerând acestea, de ce nu se poate vorbi de o „vânătoare de vrăjitoare” și în cazul lui Călin Georgescu, care, până la o hotărâre definitivă a instanței, beneficiază de „prezumția de nevinovăție”?

Ce mai înseamnă, însă, prezumția de nevinovăție în România?

Cine își mai aduce aminte de „cazul Marcel Țundrea”, condamnat nevinovat la 25 de ani de pușcărie pentru un viol și un omor asupra unui copil, pe baza unei reviste cu caracter sexual explicit aflate în casa acestuia?

Eliberat după 12 ani de pușcărie, cine a răspuns pentru Marcel Țundrea, un om distrus de lipsa de profesionalism și de ignoranța unor „oameni ai legii”, care aveau datoria să stabilească vinovăția pe probe solide?

Dreptate în România?

Cum poate fi explicat faptul că Marcel Țundrea, deși a solicitat daune de 1 milion de dolari pentru chinul petrecut în pușcărie, a primit „despăgubire morală” din partea statului român, circa 462 de dolari pentru fiecare an de detenție, în total 5.000 de dolari pentru 12 ani de pușcărie?

Ce înseamnă să îți păstrezi libertatea când ești acuzat de fapte pentru care nu ești vinovat?

Marcel Țundrea nu a mai apucat să primească „generoasa” despăgubire! La un an după ce a fost eliberat, Marcel Țundrea a murit.

Cum poate un om simplu să se apere, în condițiile în care legea a fost călcată în picioare de nenumărate ori?

Despre fostul ministru de interne Gabriel Oprea am mai scris! Cine a dorit „execuția” acestuia?

Fost ministru de interne și ministru al apărării, fost viceprim-ministru și prim-ministru interimar al Guvernului României, Gabriel Oprea a fost trimis în judecată pentru fapte care nu au existat. După 8 ani de procese, Tribunalul București, Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție au hotărât achitarea, potrivit NCPP, art. 16, alin. 1: „fapta nu există”!

Cine reîntoarce anii furați din viața lui Marcel Țundrea și a lui Gabriel Oprea?

Într-un mod explicabil într-o democrație solidă, dar greu de înțeles în România de azi, Gabriel Oprea a crezut în adevăr, dar și în forța legii, alegând să demisioneze din funcțiile guvernamentale și parlamentare, chiar dacă Senatul României luase decizia de a respinge începerea urmăririi penale solicitate de DIICOT.

Trimis în judecată, cu un dosar plimbat timp de 4 ani între instanțe, Gabriel Oprea a plătit, nevinovat, timp de 8 ani, încrederea în justiție, atacurile „legiuitorilor” fiind extinse asupra întregii sale familii.

Dacă Gabriel Oprea, fost prim-ministru interimar al Guvernului României, a fost „executat public” de interese ce țin de „statul paralel”, ce se mai poate spune despre un plătitor de taxe, om simplu, reținut și trimis în judecată pentru că și-a permis să își exprime durerea în public?

Așa cum am mai scris, prevederile Noului Cod de Procedură Penală sunt foarte clare și în ceea ce privește demararea urmăririi penale! Dacă am admite că acuzațiile formulate sunt adevărate, ce rol mai revine instanței de judecată, dacă „condamnarea” celui acuzat a fost făcută deja la televizor?

Ce facem când, după ani furați din viață, Onorata Instanță dispune achitarea pentru un om devenit „țintă”, hotărând că „fapta nu există”?

Se autosesizează Parchetul pentru tragerea la răspundere penală a celui care se poate face vinovat de „declarații mincinoase” și de „inducerea în eroare a organelor penale” cu rea-credință sau tot cel umilit trebuie să solicite sesizarea organelor de cercetare penală?

Etichetele se lipesc ușor! Nu atât de ușor se șterge rușinea adusă prin minciună!

În mod cert, abuzurile obligă la reflecții!

Un om care aplică legea nu are voie să fie părtinitor și să ascundă adevărul după ușă! Frică de Dumnezeu? Rușine?

Cine a plătit pentru Marcel Țundrea, condamnat nevinovat la 25 de ani de pușcărie, din care a executat 12 ani?

Cine este adevăratul abuzator?

În cazul lui Călin Georgescu, urmărirea penală trebuie să se desfășoare departe de circul mediatic!

Acuzat de fapte reprobabile, cu interes evident în a împiedica înscrierea sa la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025, Călin Georgescu are dreptul la „prezumția de nevinovăție” până la o hotărâre definitivă dată de instanță!

Cine își mai aduce aminte că președintele american Donald Trump a fost arestat pentru o scurtă perioadă de timp într-o închisoare din Atlanta?

Donald Trump a reușit să își probeze nevinovăția și să demonteze toate cele 34 de capete de acuzare, dovedind că democrația americană și adevărul nu pot fi atacate de interesele adversarilor politici!

Donald Trump a ajuns din nou președintele Americii! De ce și-a dorit președintele american un nou mandat?

La momentul când turul 2 a început în „Diaspora” și a fost anulat, Călin Georgescu era prognozat cu șanse reale de a câștiga alegerile prezidențiale! De ce a renunțat Călin Georgescu la o viață liniștită la Viena și a ales să își aducă soția și cei doi copii minori în România? Pentru ce dorește Călin Georgescu să fie președintele României?

Ce se va întâmpla dacă „fenomenul” Donald Trump se va repeta și în România?

România are nevoie de echilibru și de strategii pe termen mediu și lung!

Dincolo de ambițiile politice, cine dorește să se așeze la masa dialogului și să afle soluții pentru România de mâine? Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), circa 4 milioane de români trăiesc în sărăcie. Datoria externă a țării a trecut de 200 de miliarde de euro, în condițiile în care România nu mai produce nimic!

România are nevoie de viitor!

Dincolo de bătălia pentru putere, legea trebuie să rămână lege pentru toți.

Fără să îmi doresc atitudini neconforme cu respectul față de Constituția României, cred în puterea adevărului și în faptul că acesta nu poate fi subordonat la nesfârșit intereselor politice!

Democrația trebuie să existe!

Dacă în America, tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump l-a adus la Casa Albă, nu cumva reținerea de către autorități a lui Călin Georgescu îl va aduce la Palatul Cotroceni, din primul tur, dacă va fi lăsat să candideze?

Să nu uităm că pacea nu se lipește cu sânge!

Ziua de 1 Mărțișor să aducă soare, bucurie și o primăvară frumoasă doamnelor și domnișoarelor din viața noastră!

Respect și recunoștință tuturor!

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

