Greșelile unei tinere care a fost pentru prima dată la Viena. "Mi-au secătuit energia și contul bancar"

Viena este un oraș fascinant, plin de eleganță imperială și farmec modern, însă o vizită scurtă poate deveni epuizantă și costisitoare dacă nu este planificată cu atenție.

Într-o călătorie de doar 48 de ore, câteva decizii neinspirate ale unei tinere jurnaliste au dus la pierderi de bani, timp și energie.

Aceasta a relatat într-un articol publicat de Business Insider care sunt cele patru greșeli frecvente pe care turiștii le pot face la Viena și cum pot fi evitate pentru a profita la maximum de experiență.

"Regrete care m-au costat bani și timp"

"Am vizitat Viena pentru prima dată în timpul unei călătorii cu trenul prin Europa, timp de două săptămâni. Am petrecut 48 de ore în oraș și am plecat cu câteva regrete care m-au costat bani și timp.

Am rezervat greșit locul într-un tren de noapte și am ales greșit cazarea din centrul orașului. Imaginează-ți: trenul ajunge în sfârșit la Viena și tot ce vrei este să dormi. E ora 7 dimineața și au trecut 24 de ore de la ultima ta repriză de somn.

O parte din tine vrea să exploreze orașul pentru care ai călătorit atât de mult și în care stai doar 48 de ore. Dar corpul îți spune clar că nu poți. Așa am pățit eu. Cele două nopți petrecute la Viena au fost doar o etapă dintr-o călătorie cu trenul prin patru țări europene, șase orașe și două suburbii.

Amestecul Vienei de farmec de basm și design neconvențional a făcut-o orașul meu preferat din călătorie. Dar aș fi putut economisi bani, timp și energie dacă nu aș fi luat câteva decizii neinspirate. Regretele m-au împiedicat să mă bucur pe deplin de Viena.

Faptul că am rezervat un loc greșit într-un tren de noapte m-a făcut să caut cu disperare o cameră de hotel la ora 7 dimineața. Nu dormisem deloc pentru că mi-am luat doar un scaun rabatabil pe trenul de noapte din Berlin, în locul unui pat.

Puteam să rezerv un pat într-un compartiment comun pentru cele 12 ore de drum, dar am crezut că economisesc bani luând cea mai ieftină variantă a trenului ÖBB Nightjet: un loc într-un compartiment cu alte cinci persoane, pentru 40 de dolari. Am crezut și că îmi maximizez timpul călătorind peste noapte.

Cu spațiu minim pentru picioare, un rucsac pe post de pernă și o geacă pe post de pătură, am stat trează toată noaptea.

După ce am ajuns în Viena, am încercat trei hoteluri la întâmplare lângă gară până am găsit unul cu cameră liberă. Dar pentru a face check-in la ora 7 dimineața și a pleca mai târziu decât ora 11, a trebuit să plătesc două nopți.

În final, acel bilet ieftin de tren m-a costat încă 200 de dolari în plus. Iar somnul de peste zi mi-a răpit timp prețios de explorare.

Compania ÖBB Nightjet a transmis: „Calitatea călătoriei depinde nu doar de vagoane, ci și de rută. Pentru călătoriile de noapte recomandăm vagonul cu paturi sau cușete, unde este suficient spațiu pentru odihnă. Vagoanele cu scaune sunt recomandate pentru distanțe scurte.”

Data viitoare le voi urma sfatul și voi rezerva un pat. Mi-aș fi dorit să iau în calcul și varianta trenurilor de mare viteză pe timp de zi. Din moment ce am dormit până pe la ora 17 în prima zi la Viena, am realizat că ar fi fost mai bine să iau un tren de dimineață.

Trenurile InterCity Express care circulă ziua fac legătura Berlin–Viena în mai puțin de opt ore. Cel mai devreme ajunge zilnic în Viena la ora 14, ceea ce mi-ar fi dat trei ore în plus. În plus, aș fi avut ocazia să admir peisajele de pe drum."

"Cazarea greșită m-a costat energie și stres"

"Căutând pe Airbnb o cazare unică în Viena, mi-a atras atenția o rulotă Airstream de lux, parcată în curtea hotelului boutique Daniel. M-a surprins să găsesc o rulotă asociată de obicei cu campingul pe o stradă aglomerată din oraș.

Intrigată de ideea de a explora orașul pe jos și de a sta într-un loc neobișnuit, am rezervat rulota pentru 300 de dolari, două nopți.

În prima noapte, am realizat că am greșit. Zgomotele de afară se strecurau în Airstream: claxoane, pași, conversații pe stradă. Am adormit târziu și cu dificultate.

M-am simțit și expusă: rulota era parcată chiar în fața hotelului, lângă stradă. În a doua noapte, am fost trezită de trecători care făceau poze, băteau la ușă și chiar încercau să o deschidă."

Un reprezentant al Hotelului Daniel a spus pentru Business Insider că rulota poate fi zgomotoasă din cauza amplasării. Managerul hotelului a adăugat că a fost prima plângere de acest gen și și-a cerut scuze.

"Pe viitor, voi rezerva o cameră într-o clădire când stau în centrul unui oraș."

"Am încercat să vizitez prea multe obiective în doar două zile"

"Trebuie să-mi dau totuși credit: am văzut multe în 48 de ore, mai ales ținând cont de cât am dormit în prima zi.

Am vizitat palate din secolul al XVII-lea, am rătăcit prin labirinturi verzi și am admirat arta stradală de pe malul Dunării. Am mers din nord în sud ca să văd cele mai neobișnuite clădiri din oraș.

Pe moment, am simțit că profit la maximum de timpul meu, dar în realitate am ratat experiențele în profunzime. Din cauza grabei, nu am intrat în niciun palat, catedrală sau muzeu – le-am văzut doar exteriorul.

O călătorie mai lungă ar fi rezolvat această problemă, dar nu este întotdeauna posibil.

Dacă aș putea retrăi prima mea vizită la Viena, aș alege un singur palat și aș rezerva un tur în interior. Aș vizita câteva clădiri spectaculoase și aș lua timp să explorez străzile din jur. Și m-aș așeza pe o bancă la Canalul Dunării, în loc să trec grăbită pe lângă el."

