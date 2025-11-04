Tragedie într-un parc de aventură: Un profesor și fiul său au fost uciși de un roi de viespi. ”Nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”

Autor: Mihai Diac
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 19:11
554 citiri
Tragedie într-un parc de aventură: Un profesor și fiul său au fost uciși de un roi de viespi. ”Nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”
Viespi - FOTO Pixabay

Un cetățean al Statelor Unite în vârstă de 47 de ani și fiul său în vârstă de 15 ani au murit după ce au fost atacați de un roi de viespi, în timp ce se aflau într-un parc de aventură.

Incidentul s-a produs în Laos, în apropierea unui oraș din nordul țării, unde cei doi americani se aflau în vacanță, informează publicația The Independent în ziua de 4 noiembrie 2025.

Sute de insecte, despre care se presupune că au fost viespi gigant asiatice, i-au atacat pe cei doi bărbați în timp ce încercau să coboare dintr-un copac. Ar fi fost un atac „foarte, foarte dureros”, în urma căruia corpurile celor doi americani au fost „acoperite de pete roșii”, a relatat medicul Phanomsay Phakan, de la Clinica Phakan Arocavet, unde cei doi turiști au fost transportați pentru a încerca să fie salvați.

„O mulțime de înțepături, mai mult de o sută, pe întregul corp. Am presupus imediat că este o situație foarte periculoasă, pentru că nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”, a explicat medicul.

Imediat după incident, tatăl și fiul au ajuns conștienți la clinica Phakan, fără a prezenta semne de șoc anafilactic - o reacție alergică la venin de albine sau viespi, susceptibilă să producă chiar moartea victimei. Totuși, ambii au murit câteva câteva ore mai târziu, după ce au fost transferați la spitalul provincial din Luang Prabang.  

Daniel Owen era directorul Școlii Internaționale QSI din Haiphong (Vietnam) și se presupune că venise în vacanță în Laos.

Green Jungle Park, locul unde a avut loc incidentul, a transmis „cele mai profunde condoleanțe” și a precizat că a revizuit toate procedurile legate de turiști.

Viespile gigant asiatice sunt cele mai mari viespi din lume și sunt native în zonele tropicale din Asia de Est și de Sud, Asia de Sud-Est continentală și părți din Extremul Orient Rus. În ultimii ani, aceste insecte s-au răspândit și în țări din Europa de Vest, cum ar fi Marea Britanie. Viespile gigant produc zeci de decese în fiecare an.

Orașul care vrea să redevină stațiune turistică, deși încă suferă după inundații devastatoare. „Mai păstrează tradiţiile de iarnă"
Orașul care vrea să redevină stațiune turistică, deși încă suferă după inundații devastatoare. „Mai păstrează tradiţiile de iarnă"
Oraşul Broşteni, puternic afectat de inundaţiile din luna iulie a acestui an, îşi redeschide porţile pentru turişti, în încercarea de a-şi recăpăta statutul de staţiune turistică de...
Povestea unuia dintre cele mai fascinante castele din România. Frumusețea și legendele sale atrag anual sute de mii de turiști din întreaga lume
Povestea unuia dintre cele mai fascinante castele din România. Frumusețea și legendele sale atrag anual sute de mii de turiști din întreaga lume
Cu aproximativ 400.000 de turiști anual, Castelul Corvinilor din Hunedoara, una dintre cele mai spectaculoase construcții medievale din România și din Europa de Est, este printre cele mai...
#viespe intepatura, #viespi asiatice Marea Britanie, #viespi ucigase albine, #parc aventura, #laos, #americani ucisi, #turisti , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce a anulat nunta, "cea mai frumoasa actrita" s-a urcat in masina fostului logodnic si a urmat scandalul: "Lasa-ma in pace"
ObservatorNews.ro
Liderul romilor din Roman, in stare grava dupa ce s-a impuscat in cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervati
DigiSport.ro
Decizie definitiva a instantei in procesul pentru marca Steaua! Prima reactie a lui Gigi Becali

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CNA ar putea solicita din nou televiziunilor și radiourilor să difuzeze spoturi de interes public. Ce propune comisia pentru combaterea violenței domestice
  2. Germania accelerează înarmarea
  3. În Partidul Democrat al SUA se conturează o revoltă internă
  4. Tragedie într-un parc de aventură: Un profesor și fiul său au fost uciși de un roi de viespi. ”Nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”
  5. Vaticanul afirmă că Isus singur, nu și Fecioara Maria, a mântuit lumea
  6. Reuniune germano-elenă: dispută privind migrația
  7. De ce investește Germania în industria de Apărare românească
  8. Când vor fi încărcate cardurile de alimente și ce modificări vor fi făcute în anul 2026
  9. Noua armă a Kievului care lovește ținte din spatele liniilor rusești VIDEO
  10. O nouă decizie în coaliție. Cumulul pensie-salariu va fi interzis, dar cu câteva excepții. Care sunt acestea SURSE