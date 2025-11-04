Tragedie într-un parc de aventură: Un profesor și fiul său au fost uciși de un roi de viespi. ”Nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”

Un cetățean al Statelor Unite în vârstă de 47 de ani și fiul său în vârstă de 15 ani au murit după ce au fost atacați de un roi de viespi, în timp ce se aflau într-un parc de aventură.

Incidentul s-a produs în Laos, în apropierea unui oraș din nordul țării, unde cei doi americani se aflau în vacanță, informează publicația The Independent în ziua de 4 noiembrie 2025.

Sute de insecte, despre care se presupune că au fost viespi gigant asiatice, i-au atacat pe cei doi bărbați în timp ce încercau să coboare dintr-un copac. Ar fi fost un atac „foarte, foarte dureros”, în urma căruia corpurile celor doi americani au fost „acoperite de pete roșii”, a relatat medicul Phanomsay Phakan, de la Clinica Phakan Arocavet, unde cei doi turiști au fost transportați pentru a încerca să fie salvați.

„O mulțime de înțepături, mai mult de o sută, pe întregul corp. Am presupus imediat că este o situație foarte periculoasă, pentru că nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”, a explicat medicul.

Imediat după incident, tatăl și fiul au ajuns conștienți la clinica Phakan, fără a prezenta semne de șoc anafilactic - o reacție alergică la venin de albine sau viespi, susceptibilă să producă chiar moartea victimei. Totuși, ambii au murit câteva câteva ore mai târziu, după ce au fost transferați la spitalul provincial din Luang Prabang.

Daniel Owen era directorul Școlii Internaționale QSI din Haiphong (Vietnam) și se presupune că venise în vacanță în Laos.

Green Jungle Park, locul unde a avut loc incidentul, a transmis „cele mai profunde condoleanțe” și a precizat că a revizuit toate procedurile legate de turiști.

Viespile gigant asiatice sunt cele mai mari viespi din lume și sunt native în zonele tropicale din Asia de Est și de Sud, Asia de Sud-Est continentală și părți din Extremul Orient Rus. În ultimii ani, aceste insecte s-au răspândit și în țări din Europa de Vest, cum ar fi Marea Britanie. Viespile gigant produc zeci de decese în fiecare an.

