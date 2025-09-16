Prima crimă din istorie ar fi putut avea loc acum 12.000 de ani. Oamenii de știință au rezolvat cazul

Autor: Veronica Andrei
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 20:00
524 citiri
Prima crimă din istorie ar fi putut avea loc acum 12.000 de ani. Oamenii de știință au rezolvat cazul
Craniul era în bucăți și a trebuit să fie reasamblat ca un puzzle FOTO:X/@HistContent

O echipă de cercetători internaționali a identificat ceea ce ar putea fi una dintre cele mai vechi dovezi ale unei crime comise între oameni. Rămășițele unui bărbat, descoperite într-o peșteră din Vietnam, sugerează că acesta ar fi fost victima unui atac violent, produs în urmă cu aproximativ 12.000 de ani.

Descoperirea, descrisă într-un studiu condus de arheologul Christopher Stimpson de la Universitatea Oxford, ar putea constitui cel mai timpuriu caz documentat de violență interpersonală din sud-estul Asiei, potrivit publicației Science Alert.

Un sit UNESCO și o descoperire rară

Scheletul a fost găsit în peștera Thung Binh 1, parte a complexului carstic Trang An, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Bărbatul, identificat de cercetători sub codul TBH1, avea aproximativ 35 de ani la momentul morții.

Deși craniul său a fost deteriorat de-a lungul timpului, analiza oaselor a indicat că individul era sănătos înainte de deces. Această constatare i-a determinat pe cercetători să investigheze mai atent cauza morții.

În timpul examinării, au fost observate urme de traumă la nivelul gâtului. Mai exact, una dintre vertebrele cervicale prezenta semne de fractură și infecție. Totodată, în mormânt a fost găsit un vârf de cuarț prelucrat, considerat a fi fost utilizat drept armă de aruncare.

Arma crimei?

„Vârful nu seamănă cu niciun alt obiect de piatră găsit în peștera Thung Binh 1 sau în așezările din apropiere, ceea ce ridică întrebări privind originea sa și cine l-a confecționat”, a declarat arheologul Benjamin Utting, de la Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian.

O analiză detaliată a fragmentului de os sugerează că bărbatul ar fi fost lovit în zona gâtului, iar obiectul străin – presupusul vârf de cuarț – a pătruns în os, provocând o infecție fatală. Cercetătorii cred că decesul a survenit la câteva zile sau săptămâni după rănire.

„Combinația dintre urmele de traumă și artefactul care a produs-o este o descoperire remarcabilă, mai ales pentru această regiune și acest interval de timp”, afirmă Stimpson.

Un caz rar, dar cu potențial arheologic

Deși mai există descoperiri care sugerează violențe preistorice, cazuri precum cel al lui TBH1, unde există dovezi clare ale rănirii și obiectul implicat, sunt extrem de rare.

Cercetătorii subliniază că multe alte astfel de episoade pot rămâne nedescoperite, din cauza lipsei de urme materiale sau a degradării oaselor de-a lungul mileniilor.

Violența interpersonală în epoca preistorică este dificil de documentat. De cele mai multe ori, lipsa surselor scrise și degradarea rămășițelor umane limitează capacitatea cercetătorilor de a reconstrui circumstanțele morții. De aceea, cazurile în care se poate face o legătură directă între rănire, artefact și deces sunt considerate excepționale.

#Vietman, #descoperire, #crima , #stiri externe
