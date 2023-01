Vietnamez surprins în timp ce jupoaie șobolani pentru a-i găti, într-o fabrică din Cluj. Asiaticii, ”vânează și mănâncă tot ce mișcă” VIDEO

Un vietnamez a fost filmat în timp ce jupoaie mai mulți șobolani într-o fabrică din Cluj-Napoca, cel mai probabil pentru pentru a-i mânca.

Imaginile din incinta unei fabrici de pe platforma CUG au fost publicate pe Facebook de Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului - OPMCB.

Grupul de vietnamezi, acuzat că vânează și mănâncă tot ce prinde: șobolani, păsări, iepuri

”Cel puțin un grup de asiatici, de la periferia cosmopolitului municipiu, a fost identificat clar cum vânează, capturează ilegal si mănâncă tot ce mișcă. În filmare se observă cum jupoaie șobolani opăriți, iar sursele noastre spun că fac asta și cu păsările salbatice, însă așteptăm dovezi deocamdată.

Din vară urmărim cazul, dar am decis să scoatem public ce avem deja, în speranța ca vom fi mai vigilenți cu toții si vom reuși sa ii prindem în flagrant”, au scris pe Facebook reprezentanții OPMCB.

Claudiu Olenici, reprezentantul reprezentantul Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului, a precizat pentru Adevărul că videoul a fost realizat în vara anului trecut.

”Am înțeles că acolo, fiind o fostă fabrică de confecții metalice, ei și-au confecționat cuștile din sârme. Cuștile au un mecanism de declanșare când intră animalul”, a precizat el.

Olenici susține că probabil cursele de șobolani sunt puse în zona unor poduri. El crede că grupul de vietnamezi vânează și fazani, și iepuri. ”Am fost într-o razie, dar din păcate nu le-am găsit capcanele. Sunt foarte bine ascunse. Ei sunt foarte precauți”.

Cel care a realizat filmarea i-a spus că aproape zilnic vietnamezii ies la vânătoare într-o zonă de la ieșirea din oraș. ”Apoi, vin cu prada o pregătesc. Au și niște zone, poduri pe lângă Someș, unde nu cred că e așa de greu să prinzi șobolanii. E mai greu cu rațele”, a mai declarat Olenici.

El a precizat că asiaticii chiar mănâncă șobolanii respectivi, referindu-se la o imagine în care se văd resturile de la șobolan.

Dacă vor fi găsite capcanele pentru păsări ale vietnamezilor, organizația va sesiza Poliția pentru braconaj.

Asiaticii, acuzați în 2020 că le-au furat câinii mai multor localnici

În 2020, asiaticii care lucrau la o firmă de pui de lângă Cluj-Napoca au fost acuzați că ar fi mâncat câini.

Paznicul castelului Banfy din Gilău, care locuieşte peste drum de căminul unde sunt cazaţi vietnamezii, nu şi-a mai găsit câinele în curte, deşi îl ţinea legat în lanţ. După o cercetare sumară, a chemat poliţia: ”Au atacat câinele, nu ştiu, i-au dat cu spray, sau l-au lovit în cap... că era foarte rău. Şi după am văzut că era dezlegat din legătoare şi pata de sânge acolo, am mers pe urme. În câteva locuri l-a lăsat jos că era greu, a fost foarte gras câinele. Şi am mers direct până la o hală, acolo unde stau vietnamezii ăştia.”

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt şi uciderea animalelor fără drept, cu intenţie.

La ferma respectivă lucrează 30 de vietnamezi. Conform sursei citate, mai mulți localnici au declarat că, în ultimele luni, mai mulţi câini au dispărut din zonă.

