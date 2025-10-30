Un nou capitol în arta sartorială Viggo Tailoring -Colecția „Eterno Presente” Autumn Winter 25/26

Eterno Presente, colecția Viggo Autumn Winter 25/26 reprezintă o reflecție asupra luxului atemporal, pentru bărbați și femei, trăit în prezent.

Țesături prețioase Loro Piana, Dormeuil, Vitale Barberis Canonico, Carnet și Fratelli Tallia di Delfino – flanel, cașmir, mătase și cashdenim – sunt sculptate în siluete unde tradiția sartorială întâlnește avangarda contemporană. De la ready-to-wear și croitorie la comandă, până la piese personalizate prin linia Viggo for Her, colecția extinde eleganța masculină și către universul expresiei feminine. Catifeaua dramatică, croiala oversized și reinterpretarea formelor clasice devin simboluri ale libertății și curajului creativ.

Outerwear sculptural și minimalism urban

Tendința sezonului se exprimă prin jocul cu proporții ample, unde echilibrul dintre tailoring clasic și formele contemporane devine esențial. Paltoanele lungi, cu croi fluid definesc noua estetică a volumelor generoase și dramatismului în outerwear. Prin această interpretare androgină a paltonului robust, liniile rămân curate, simple, fără detalii excesive.

Paltoanele bărbătești din țesătură de cașmir Loro Piana - clasice la un rând de nasturi, cu guler oversized sau cu imprimeu herringbone - susțin idea de „investment coats” ca piese premium, cu versatilitate mare. Pardesiele de damă cu glugă și mâneci largi echilibrează volumul exagerat din partea superioară cu linia alungită a croielii tip capă.

Nuanțele naturale, ușor de purtat precum bleumarin intens, camel, tonuri pământii, gri mineral, burgundy bogat și verde organic – alcătuiesc un cod cromatic de actualitate. În această paletă, coerența look-urilor ton-pe-ton vorbește despre minimalism ca expresie a simplicității sofisticate.

Un ansamblu vestimentar monocrom devine un exemplu clar de „new formal” – rafinat, simplu, adaptabil. Minimalismul Viggo privilegiază în tailoring calitatea și execuția pieselor „future classics” cu vibrație contemporană.

Între formal și lifestyle

Viggo AW25/26 reunește direcții complementare ale eleganței masculine: costume double-breasted bleumarin ancorate în tradiția sartorială, tailoring cu proporții accentuate precum rever amplu sau talie marcată, dar și minimalism formal, exprimat prin costume cu dungi discrete și nasturi metalici.

AW25/26 aduce o eleganță mai relaxată, în care regăsim sacouri cu linii curate, croieli double-breasted 2x1, dar și imprimeuri în carouri. Ținutele pot funcționa la fel de bine într-un context office, cât și într-un cadru alternativ, reflectând tendința pentru piese „dual use” și pentru flexibilitate în stil. Umerii structurați și pantalonii wide-leg redau noul relaxed tailoring ca echilibru între rafinament și lejeritate.

Accesoriile se dovedesc practice, dar sofisticate. Astfel, geanta supradimensionată din piele naturală crocodile se integrează cu success în orice ținută. Mai mult, finisajele lucioase si texturile reptiliene sparg monotonia unei ținute all black.

Naturalețea Smart Layering

De la tailoring-ul business la smart-casual și suprapuneri vestimentare, totul devine mai puțin rigid, dar cu atenție la detaliu și calitate premium.

Maletele din fibre prețioase de cașmir sau de lână merino păstrează eleganța într-un registru mai relaxat prin smart layering. Surprinzătoare este combinația gri-lime precum și binomul cromatic din alăturarea sacou camel cu maletă fină neagră. Cămașa pierde teren și în favoarea gulerului tip Polo al bluzelor unisex din mătase și cașmir.

Atingerea soft a cașmirului este la fel de prețioasă în țesăturile Loro Piana Cashjeans selectate pentru construcția sacourilor. Aceleași fibre naturale ultrafine le regăsim în confortul jachetei tip Overshirt cu buzunare funcționale - o piesă versatilă din cașmir ce combină utilitatea cu stilul contemporan.

Viggo AW25/26 for HER

Viggo for Her AW25/26 reinterpretează tailoring-ul masculin într-o cheie feminină, deschizând un univers personalizat către noi creații made to measure și bespoke. De la costume double-breasted din țesătură Loro Piana Jersely și fuste creion cu sacouri cambrate, până la influențe ecvestre dominate de negru și pinstripe subtil, colecția propune o feminitate puternică și versatilă. Transcend codurile clasice ale feminității: croiala oversize echilibrată de fuste mini, costumul din trei piese dandy-chic și dimensiunea tactilă a ținutelor – velur catifelat sau cașmir soft.

Viggo Tailoring îmbracă orice personalitate - bărbații într-un registru sobru, întunecat, cu power suits clasice, iar femeia într-o explozie de culoare și textură. Dramatismul ținutei de damă este susținut de cromatica vie, de opulența tactilă a catifelei din bumbac și de pantalonii largi cu talie înaltă.

Viggo Ceremony

Materialele interacționează spectaculos cu lumina. Smokingurile sunt reinterpretate în cheie glam, de la modelul negru înnobilat de paiete prețioase la tuxedo-ul bleumarin cu efect glitter, unde suprapunerile de texturi creează un impact vizual puternic. În registrul feminin, catifeaua neagră prezintă o strălucire subtilă accentuând croiala dramatică a unei ținute din 3 piese, în armonie cu accesoriile stilizate.

Despre Viggo Tailoring

Viggo propune bărbaţilor excelenţa calităţii prin colecțiie ready-to-wear de business, casual și de ceremonie, disponibile online, dar și fizic în București, Chișinău, Londra și Los Angeles. Totodată, propune servicii de croitorie privată în sistem Made-to-Measure și Bespoke prin intermediul cărora acoperă toate nevoile vestimentare masculine si feminine.

Viggo Tailoring se mândrește cu o gamă variată de țesături premium de la producători de top din Italia si Anglia. În plus, beneficiază de o linie de producție cu tehnologie de ultimă generație și de necesarul de îndemânare pentru costume realizate manual până la cele mai fine detalii.

Magazine Viggo:

Bucuresti – Blvd. Lascăr Catargiu nr.2 | Baneasa Shopping City | AFI Palace Cotroceni

Tîrgu Mureș – Piața Victoriei, nr. 28-30, Grand Hotel

Chișinău – Str. Alexei Mateevici, nr. 64

Londra - 1 Mandeville Pl, London W1U3AW

