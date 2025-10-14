Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 17:49
189 citiri
Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare
Șofer FOTO / Pexels

Bulgaria face un pas important în modernizarea sistemului de taxare rutieră și vine cu o veste bună pentru miile de turiști români care tranzitează anual țara spre Grecia.

Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii vor putea cumpăra o vignetă valabilă 24 de ore, la prețul de 4,09 euro, pentru vehiculele de până la 3,5 tone, informează publicația Novinite.com.

Decizia a fost adoptată de guvernul de la Sofia și este inclusă în modificările aduse taxelor percepute pentru utilizarea rețelei rutiere naționale. Autoritățile bulgare explică faptul că noile reglementări vin în contextul pregătirilor pentru trecerea la moneda euro și urmăresc alinierea legislației la cerințele europene.

Măsura are un impact direct asupra turiștilor români, care până acum erau nevoiți să plătească vignete lunare, chiar dacă foloseau drumurile bulgărești doar câteva ore pentru tranzit către Grecia. O astfel de vignetă costa 15 euro (aproximativ 30 de leva). Odată cu introducerea noii vignete, aceștia vor putea achiziționa o vinietă la dus și alta la întors, pentru un cost total de circa 8 euro, economisind în jur de 7 euro la fiecare călătorie.

Pe lângă introducerea vignetei de o zi, guvernul bulgar a actualizat și prevederile privind taxele aplicate vehiculelor grele sau agabaritice. Potrivit sursei citate, vehiculele care circulă fără permise corespunzătoare sau care depășesc limitele legale de greutate, dimensiuni ori sarcină pe axă vor trebui să achite o taxă de 1.200 leva (circa 613 euro).

Noile reglementări includ și actualizări legate de utilizarea specială a drumurilor pentru activități comerciale, cum ar fi stațiile de alimentare sau cele de încărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor avea nevoie de autorizații specifice pentru construcție și operare. De asemenea, drumurile expres vor fi taxate la același nivel cu autostrăzile, iar Bulgaria introduce o nouă taxă pentru emiterea permiselor acordate organismelor care certifică furnizorii de servicii electronice europene de taxare.

Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană
Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană
Românii care au călătorit în Bulgaria vara aceasta beneficiind de libera mișcare Schengen au putut observa că vecinii noștri exprimenetază deja o altă realitate, mai precis faptul că...
Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
După ani de zvonuri și promisiuni, Ferrari intră oficial în era electrică. În 2026, brandul din Maranello va lansa prima sa mașină electrică: Ferrari Elettrica, un model care promite să...
#vigneta, #Bulgaria, #Grecia, #auto , #masini
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O banca dispare din Romania. Ce se intampla cu clientii si pana cand pot fi folosite cardurile
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
ObservatorNews.ro
Momentul in care mama si fetita ei suntspulberate pe trecere, in Capitala. Filmare cu camera de bord

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web
  2. Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare
  3. „Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase
  4. FMI taie drastic din prognoza de creștere economică pentru România: Doar 1% în 2025
  5. 5 verificări pe care să le faci înainte de a monta anvelopele all season
  6. Redresor auto digital pentru încărcarea acumulatorului – descoperă cât e de util
  7. Legea RCA a primit aviz de la Comisia de Buget a Camerei Deputaților în forma originală, a Guvernului Bolojan. Toate amendamentele, respinse
  8. Verificare RAR rapidă pentru mașini second hand: investiția de 33 de lei care te poate scuti de pierderi uriașe
  9. Importurile de energie electrică realizate de România în primele opt luni ale anului au crescut cu aproape 50%!
  10. Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click