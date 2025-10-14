Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare

Bulgaria face un pas important în modernizarea sistemului de taxare rutieră și vine cu o veste bună pentru miile de turiști români care tranzitează anual țara spre Grecia.

Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii vor putea cumpăra o vignetă valabilă 24 de ore, la prețul de 4,09 euro, pentru vehiculele de până la 3,5 tone, informează publicația Novinite.com.

Decizia a fost adoptată de guvernul de la Sofia și este inclusă în modificările aduse taxelor percepute pentru utilizarea rețelei rutiere naționale. Autoritățile bulgare explică faptul că noile reglementări vin în contextul pregătirilor pentru trecerea la moneda euro și urmăresc alinierea legislației la cerințele europene.

Măsura are un impact direct asupra turiștilor români, care până acum erau nevoiți să plătească vignete lunare, chiar dacă foloseau drumurile bulgărești doar câteva ore pentru tranzit către Grecia. O astfel de vignetă costa 15 euro (aproximativ 30 de leva). Odată cu introducerea noii vignete, aceștia vor putea achiziționa o vinietă la dus și alta la întors, pentru un cost total de circa 8 euro, economisind în jur de 7 euro la fiecare călătorie.

Pe lângă introducerea vignetei de o zi, guvernul bulgar a actualizat și prevederile privind taxele aplicate vehiculelor grele sau agabaritice. Potrivit sursei citate, vehiculele care circulă fără permise corespunzătoare sau care depășesc limitele legale de greutate, dimensiuni ori sarcină pe axă vor trebui să achite o taxă de 1.200 leva (circa 613 euro).

Ads

Noile reglementări includ și actualizări legate de utilizarea specială a drumurilor pentru activități comerciale, cum ar fi stațiile de alimentare sau cele de încărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor avea nevoie de autorizații specifice pentru construcție și operare. De asemenea, drumurile expres vor fi taxate la același nivel cu autostrăzile, iar Bulgaria introduce o nouă taxă pentru emiterea permiselor acordate organismelor care certifică furnizorii de servicii electronice europene de taxare.

Ads