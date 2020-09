EXCLUSIV Gabi Iancu nu mai pleaca in Qatar. Arabii s-au intors si nu vor sa-l mai transfere

Stirea initialaDat ca sigur, transferul lui Gabi Iancu in Qatar a picat.Arabii nu mai sunt convinsi sa dea 800.000 de euro pe jucatorul lui Hagi si au anuntat clubul constantean despre acest lucru, conform unor surse Ziare.com.Totul parea realizabil la un moment dat, insa ramane un mister de ce qatarezii nu mai vor sa investeasca o suma mica pentru ei in transferul fotbalistului roman.Ajuns la 26 de ani, Gabi Iancu a fost convocat in premiera de Mirel Radoi la echipa nationala a Romania.Al Ahly este echipa din Qatar care oferise in schimbul fotbalistului 800.000 de euro in august.Refuzul arabilor de a-l lua pe Iancu a dat planurile peste cap oficialilor dobrogeni, care si-au facut bugetul si in functie de banii veniti din transferuri.Pana sa-l vanda pe Iancu, FC Viitorul a obtinut 1.800.000 de euro de la Fiorentina pentru Louis Munteanu si a mai ramas si cu 20% dintr-un viitor transfer al tanarului fotbalist.