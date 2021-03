Egal scos in extremis de echipa lui Hagi in minutele de prelungiri. Dupa acest rezultat, FC Viitorul este departe de play - off

Pentru FC Viitorul a marcat Tsoumou, in minutul 90+1, in timp ce pentru Academica a inscris Andronic, in minutul 72.Viitorul Constanta: Cojocaru - Dussaut (Benzar '46), Mladen, Dobrosavlevic, Boboc - Artean, Ciobanu (Pitu '60), C. Matei - Jo Santos (Babunski '76 ), Andronache (Tsoumou '46), Gradinaru (Ganea '46). Antrenor: Mircea Rednic Academica: Valceanu - Achim, Bilali, Gardos, Pirvulescu (Dobrescu '69) - Cordean, Moulin, Cebotaru, Tanase (Popa '69) - Chunchucov, Andronic (Dumitru '50). Antrenor: Ilie PoenaruArbitri: Marian Barbu - Ovidiu Artene, Mihai Marius Marica - Sorin CostreieObservator: Adrian VidanCu acest egal , FC Viitorul este pe 10 in clasament, cu 29 de puncte, la 8 puncte in spatele ultimul loc care duce in play off, ocupat de Academica Clinceni.