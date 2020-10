DOCUMENT Cat va investi Romania in sport dupa umilintele cu Islanda si Norvegia? Cifre incredibile

"Ungaria are in fiecare sat stadion si sala de sport", spunea Mircea Lucescu , dupa meciul pierdut de Romania in Islanda.Cuvintele rostite de antrenorul lui Dinao Kiev nu sunt departe de realitate. Maghiarii au investit in sport foarte puternic in ultimii ani. Premierul Viktor Orban este artizanul acestui proiect."Am fost invitat de Orban, prim-ministrul, in Ungaria. Mi-a spus ca va investi in sase discipline la nivelul cel mai mare, pentru ca-i place sportul si vrea ca Ungaria sa fie iar o forta, ca in anii 60.Mi-a zis: pentru asta ma duc la multinationale si le intreb: vrei sa faci business la mine in tara? Ok, te duci acolo si sustii Gyorul, faci stadion, tot. Am fost acum 4-5 ani. Noi avem un parteneriat cu Academia Puskas, mergem mereu acolo, unde este un stadion extraordinar", povestea Gica Hagi in 2019, despre o intalnire cu premierul Ungariei.Si rezultatele nu au intarziat sa apara. Gyor a castigat 5 Ligi ale Campionilor la handbal feminin in ultimii 10 ani, iar Veszprem a jucat de trei ori finala Ligii Campionilor la handbal masculin, tot in aceasta perioada.In fotbal, maghiarii sunt aproape de o calificare la Euro. Ungaria a demolat Bulgaria, 3-1, in deplasare si joaca finala barajului, cu Islanda.Tot ei au echipa si in grupele Champions League, Ferencvaros este in grupa cu Barcelona si Juventus.La maghiari lucrurile merg de minune in sport, noi suntem din ce in ce mai jos. In gimnastica nu mai contam, in fotbal suntem in lumea a patra.De Champions League, nici nu mai vorbim, CFR Cluj este singura echipa din Romania care mai ajunge in grupele cupelor europene, in Europa League. Simona Halep este un exemplu. A reusit sa ajunga numarul 1 mondial si sa castige turnee de Grand Slam, doar datorita investitiei familiei ei. Statul roman nu a contribuit cu absolut nimic.Actualul ministru al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , promite investitii foarte mari in sport si se asteapta ca Romania sa ajunga din nou sa se bata pentru o medalie de aur la Olimpiada sau ca nationala de fotbal sa se califice la un Campionat Mondial, dupa 24 de ani.Aproape 200 de milioane de euro sunt puse la bataie de statul roman pentru relansarea si dezvoltarea sportului in tara noastra.Ziare.com a intrat in posesia unui raport al Misterului Tineretului si Sportului cu investitiile facute si preconizate in sportul din Romania.I. Infrastructura sportiva- investitii in modernizarea arenelor, utile atat pentru sportul de performanta, cat si cel de masa- investititii facute in primul rand pentru pentru EURO 2020, competitie ce programeaza meciuri si la Bucuresti- 3 stadioane: Steaua Rapid si Arcul de TriumfStadionul SteauaCost constructie 94.672.020 milioane de euroCapacitate: 31.254 de locuriSuprafata de joc 105m/68m. Gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigatie si incalzire pentru sezonul de iarnaSpatii de cazare pentru sportivi (24 de camere cu un total de 48 de locuri de cazare)RestaurantMuzeu al Clubului Sportiv al Armatei SteauaSpatii VIP (loje si parcare)Sala de forta si de recuperarePunct medical de prim ajutorZona de presa si sky-box ul in partea superioara a Tribunei 1 pentru a spori vizibilitatea si care respecta standardele UEFA si FIFA Sala de conferintaVestiare pentru sportiviMagazineSpatii tehnice si pentru birouriGaleStadionul Rapidpret nou 39.499.366 milioane de eurocapacitate de aproximativ 14.000 de locuri (din care peste 250 de locuri pentru persoanele cu dizabilitati si insotitorii lor)nivel de clasificare UEFA, 4suprafata totala inierbata va fi de 120X80 m (inclusiv suprafata de garda)complexul va fi prevazut cu sali de sport pentru diverse discipline sportive precum haltere, box, lupte/judo/karate, tenis/volei/baschet,atletism, precum si sali de forta sau recuperare si pista de popicespatii de cazare pentru sportivispatii de alimentatie publicaspatii administrativeStadion Arcul de TriumfCost constructie: 36.926.880 milioane de euroCapacitate: 8.000 locuriTeren 120m x 80m, suprafata de joc de tip gazon natural hibrid (gazon natural cu fibre artificiale), incalzirevestiare pentru sportivi si arbitri , spatii pentru mass-media sala de conferinte, zona de flash interviu etc.Puncte de prim-ajutor pentru spectatori (la fiecare tribuna), centru de recuperare pentru sportivi (de tip spa si medicina sportiva cu dotari aferente)Post de control anti-doping si spatii administrativeFacilitati: spatii pentru presa, VIP, spatii de cazare, 170 de locuri de parcare pentru spectatori.II. Planul National de Investitii si Relansare Economica "Recladim Romania".INFRASTRUCTURA SPORTIVA- proiectul va fi realizat in perioada 2021-2027, in valoare de 13,5 miliarde leiSport de performanta:Construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsa intre 3.000-30.000 locuri, cu o valoare totala a investitiilor de 3,5 miliarde de leiConstruirea a 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei si 5 patinoare artificiale pentru competitii cu o valoare totala de 300 milioane leiConstruirea a 5 sali polivalente, cu o capacitate cuprinsa intre 5.000-16.000 locuri, cu o valoare totala de 1,2 miliarde de leiSport de masa:Construirea a 250 sali de sport scolare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive cu o valoare totala estimata de 5,5 miliarde de leiConstruirea a 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care sa cuprinda sali de antrenament, scoala, internat, cantina, scoala de antrenori , centru medical, cu o valoare estimata de 2 miliarde de leiRESUSCITAREA SPORTULUI DE MASA- acordarea de vouchere pentru copiii care se legitimeaza la un club pentru practicarea sportului de performanta si pentru achizitionarea de echipament sportiv. (in derulare)Programul se adreseaza copiilor nascuti in perioada 01.01.2005-31.12.2014, care se vor legitima pentru prima data la un club sportiv detinator al certificatului de identitate sportiva emis de Ministerul Tineretului si Sportului. Acestia vor primi un ajutor financiar sub forma de vouchere, in cuantum de 300 de lei pentru achizitionarea de echipamente sportiv.- granturile de sprijin pentru structurile sportive, valoarea totala fiind de 180 mil euro, valoarea maxima a grantului fiind de 200 de mii de euro si pentru o singura data.Initiativa se adreseaza oricarei structuri sportive aflate in dificultate ca urmare a crizei coronavirsului, finantarea asigurand investitii in infrastructura sportiva: terenuri de antrenament pentru copii si juniori , centre de recuperare pentru sportivi, cabinete medicale cu dotari aferente cu specializare medicina sportiva, noi tehnologii pentru introducerea de sisteme de evaluare si monitorizare a performantei sportive, echipament sportiv performant.Pentru a putea aplica la acest program, structura sportiva trebuie sa detina certificat de identitate sportiva, sa aiba participari la competitii sportive cel putin in ultimul an calendaristic de la data depunerii cererii de finantare si sa nu aiba obligatii restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finantare. Schema de ajutorare pentru acest grant pe partea sportiva va fi aprobata ulterior prin HG.III. Programul,, Promovarea sportului de performanta"Scopul programului este valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de recorduri nationale si internationale, precum si obtinerea victoriei.Ministerul Tineretului si Sportului a finantat programe de pregatire si participare Ia competitii pentru loturile nationale de seniori, tineret, juniori precum si pentru loturile olimpice, programe organizate si derulate de catre federatiile sportive nationale, sportivii romani participand la campionate mondiale, europene si Ia alte competitii internationale oficiale organizate sub egida federatiilor sportive internationale. Dintre competitiile internationale finantate de MTS in anul 2020 si organizate pe teritoriul tarii noastre amintim Balcaniada si Turul Ciclist al Romaniei.In cadrul acestui program au fost finantate:- Federatiile Sportive Nationale au fost finantate pentru derularea activitatii sportive cu suma de 122.200.000 lei- Cluburile Sportive au primit pentru activitate sportiva suma de 20.191.555 lei;- Directiile Judetene pentru Sport si Tineret au fost finantate pentru activitati sportive cu suma de 601.894 lei- 650 de sportivi, 250 de antrenori si alti specialisti ai colectivelor tehnice au primit premieri pentru performantele realizate, in suma de 12.290.461 lei; astfel, au fost achitate datoriile acumulate din anii anteriori- au fost acordate indemnizatii sportive lunare in suma totala de 1.737.983 lei;- 45 de dosare au fost solutionate privind acordarea rentelor viagere pentru sportivii cu rezultate sportive deosebite- 6.979.340 lei s-au platit pentru indemnizatiile de merit si 33.505.332 lei pentru rentele viagere- s-au eliberat 60 de autorizatii pentru participarea sportivilor romani la competitii internationale oficiale, 13 autorizatii prealabile privind organizarea competitiilor sportive oficiale in Romania, 5 autorizatii de organizare a competitiilor sportive oficiale;- au fost acordate 102 de titluri de maestru al sportului, maestru emerit al sportului si antrenor emerit- s-au eliberat 232 de Certificate de Identitate Sportiva si 47 de avize de modificari ale actelor constitutive ale Federatiilor Sportive Nationale;IV. Programul,, Sportul pentru toti"Acest program atrage, stimuleaza si incurajeaza participarea la activitatile fizice si sportive a tuturor categoriilor de cetateni, fara nici o discriminare, independent sau in cadru organizat, intr-un mediu curat si sigur, in vederea mentinerii unei bune stari de sanatate a cetatenilor.Directiile pentru sport si tineret judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu federatia de specialitate au derulat actiuni de promovare si organizare a unor activitati specifice acestui program, care a fost finantat cu suma de 415.000 lei;V. Programul,, Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive"Ministerul Tineretului si Sportului a administrat bunurile aflate in patrimoniul public si privat al statului prin cele 10 complexuri sportive nationale, 48 de cluburi sportive de drept public si 42 de directii judetene pentru sport si tineret.In cadrul acestui program au fost finantate:- Cluburile Sportive au primit pentru investitii si reparatii capitale suma de 551.178 lei;- Directiile Judetene pentru Sport si Tineret au fost finantate pentru investitii si reparatii capitale cu suma de 624.031 lei;- Complexurile Sportive Nationale au fost finantate cu suma de 5.747.360 lei din care pentru investitii si reparatii capitale cu suma de 1.086.477 lei.VI. Programul privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performantaMinisterul Tineretului si Sportului a initiat un program national in vederea acordarii unui ajutor financiar sub forma de vouchere pentru achizitionarea de echipamente sportive. Acest program se adreseaza copiilor care nu au mai fost legitimati pana acum la un club sportiv, nascuti in perioada 01 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2014 si are ca scop motivarea acestora sa practice sportul intr-un cadru organizat si sigur, mai ales in contextul actualei pandemii. Principala conditie pentru obtinerea voucherului este legitimarea la un club sportiv, fie el public ori privat.Voucherele se distribuie de catre Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, prin cluburile sportive la care s-au legitimat copiii.Valoarea voucherului este de 300 lei si reprezinta venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.VII. Alte programe in curs de pregatireDe asemenea, au fost initiate metodologii pentru derularea urmatoarelor programe:- Pentru finantarea activitatii sportive de excelenta prin federatiile sportive nationale pe ramura de sport, avand ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a modalitatii de atribuire a contractelor de finantare din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pentru organizarea in Romania a activitatii sportive de excelenta pentru atingerea obiectivelor stabilite in conformitate cu interesul national si reprezentarea Romaniei la nivel international- Pierre de Coubertin, referitor la regimul finantarilor din fonduri ale Ministerului Tineretului si Sportului, alocate activitatilor de selectie, pregatire si realizare de competitii pentru copii si persoane cu nevoi speciale, pe baza unor proiecte si programe ale federatiilor sportive nationale, cu scopul de a forma performeri- Pentru instituirea unor masuri de ordin economic in principal cu privire la sprijinul statului pentru finantarea costurilor de functionare ale structurilor sportive, afectate de epidemia SARS -COV2- Privind instituirii unei scheme de ajutor de minimis pentru intretinerea bazelor sportive, a unitatilor de pregatire si competitie, precum si a necesitatii infiintarii de cabinete medicale, instalatii specifice de nebulizare si altele specifice inlaturarii consecintelor cauzate de epidemia SARS -COV2VIII. Masuri luate in contextul pandemiei de COVID-19In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si decretarea starilor de urgenta si de alerta la nivel national, Ministerul Tineretului si Sportului a emis impreuna cu Ministerul Sanatatii incepand cu luna mai cinci Ordine comune pentru aprobarea regulamentelor privind conditiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive, in vederea practicarii sporturilor individuale in aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipa in aer liber de catre sportivii de performanta, pentru reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite si in aer liber din Romania, in vederea desfasurarii de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati a activitatilor sportive in spatii inchise, respectiv in vederea desfasurarii activitatilor de pregatire fizica in sali de fitness si aerobic, care au fost publicate in Monitorul Oficial.Pana atunci ne ramane doar speranta...speranta ca vom fi din nou acolo unde am mai fost.