Ce constructii si ce investii mai face Gica Hagi la echipa sa, FC Viitorul

Echipa lui Hagi este la un pas sa piarda din nou accederea in play-off, dupa ce si sezonul trecut nu a prins primele sase echipe din campionat Chiar daca nu-i merge bine in prima liga, Hagi contrinua dezvoltarea clubului sau.Presedintele clubului, Gica Popescu , a dezvaluit totul legat de banii investiti la Ovidiu."Avem un deficit bugetar de 2 - 3 milioane de euro in fiecare an. Noi facem transferuri ca sa traim.Academia ne costa 1 milion jumatate pe an. Noi facem aceste transferuri ca sa traim.Am cumparat 10 hectare de teren ca sa construim 5 terenuri.Avem un hotel care costa 4 milioane, am luat bani pe care trebuie sa-i dam la banca.A trebuit sa ne dezvoltam, sa cumparam acele terenuri.Daca noi nu vindem intr-un an, patronul clubului trebuie sa vina cu bani de acasa, sa bage mana adanc in buzunar", a spus Gica Popescu la Digisport.FC Viitorul tocmai a vandut un nou jucator in strainatate. Alex Matan a semnat cu Columbus Crew din MLS si transferul sau va aduce in conturile clubului constantean 1 500 000 de euro.