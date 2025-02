Hagi isi muta echipa inca o data

Gheorghe Hagi este pe punctul de a-si muta inca o data echipa, Viitorul Constanta.

Daca in prima etapa a noului sezon trupa lui Hagi si-a jucat meciul de "acasa" tocmai la Galati, pentru ca nu are inca un stadion omologat, in a treia runda Viitorul ar putea evolua la Constanta.

"Regele" discuta in aceasta perioada intens cu noul patron al celor de la Farul, Marian Diaconescu, despre posibilitatea de a inchiria arena care a purtat o perioada de timp numele "Hagi".

Discutiile au decurs bine si chiar foarte bine, astfel ca sunt sanse mari ca Viitorul sa joace, in sfarsit, la Constanta.

Formatia patronata de Gica Hagi va putea evolua la malul Marii Negre meciul cu Gaz Metan Medias, dupa cum estimeaza oficialii Farului, asta pentru ca stadionul din Constanta are nevoie de o serie de lucrari pentru a fi omologat la Liga 1.

Intre timp, lucrarile vor continua la propriul stadion al celor de la Viitorul, din localitatea Ovidiu, care ar putea fi dat in folosinta in toamna.

M.D.

