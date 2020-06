Reactii dupa Viitorul-Hermannstadt 4-1, Hagi: "Am un respect enorm pentru Steaua, Dinamo si Craiova. Nu din vina mea au ajuns unde au ajuns"

Ziare.

com

"Am jucat impotriva unei echipei bune. Voi incerca sa fac o identitate de joc, a fost putin timp.Nu am vut noroc in momentele cheie. Singurul lucru pe care-l putem face e sa muncim mai mult.Nu este greu sa salvam aceasa echipa. Am mare incredere in jucatorii mei, speram ca meciul urmator sa castigam.In Romania este un campionat bun. Am vorbit putin cu Hagi, am tot respectul pentru cariera lui de fotbalist",a spus spaniolul la DigisportHagi le inchide gura contestatarilor, dupa ce a fost acuzat ca a bagat echipa a doua in infrangerea, 1-2, impotriva Chindiei.