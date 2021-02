Conflict la Viitorul intre Rednic si un titular. Antrenorul echipei lui Hagi a luat masuri radicale

Chiar inaintea meciului de la Pitesti, constantenii au anuntat imprumutul lui Bradley de Nooijer in Ucraina, la Vorskla Poltava, pana la finalul acestui sezon.Surse Ziare.com spun ca plecarea olandezului se datoreaza in principal lui Mircea Rednic, care nu l-a mai dorit la echipa pe fundasul stanga.Cei doi au avut un conflict serios la antrenamente, iar tehnicianul l-a trimis la echipa a doua, unde de Nooijer s-a antrenat pana la plecarea in Ucraina.Rednic i-a transmis ca nu mai are nevoie de serviciile lui si este liber sa-si caute alta echipa. Viitorul a fost invinsa de FC Arges cu 0-1 si a ajuns la a opta partida fara victorie.Rednic are doar o victorie la echipa lui Hagi, 2-1 cu Hermannstadt.CITESTE Si: