Majoritatea statelor UE nu sunt de acord sa suporte costul testelor PCR pentru certificatul verde digital

Certificatul va fi creat pentru a facilita calatoriile fara restrictii intre tarile UE in timp de pandemie. Conform unor surse citate de aceasta agentie , respectivele tari afirma ca nu dispun de capacitatea tehnica, logistica si economica pentru a-si asuma plata testelor PCR. Ele vad posibil acest lucru mai tarziu, cand vaccinarea va fi avansat substantial si numarul testelor PCR va fi mult mai redus, dar nu acum.Implementarea "certificatului verde digital", dorita de Comisia Europeana pentru luna iunie, astfel incat sa fie inlesnite calatoriile in sezonul estival, a fost unul dintre subiectele discutate de liderii statelor UE la summitul european informal pe teme sociale desfasurat vineri si sambata la Porto.Posesorii documentului (in format fizic sau digital) propus vor putea sa dovedeasca cu acesta ca au fost vaccinati anti-COVID-19, ca au fost testati negativ in urma unei probe PCR recente sau ca sunt imunizati in urma unei infectari de care s-au vindecat, evitand astfel restrictiile (carantina, testare) in tara de destinatie.Dar inca nu s-au finalizat discutiile asupra costurilor , datelor, chestiunilor privind respectarea dreptului la viata privata, precum si asupra aspectelor tehnice si medicale, printre altele. Exista de asemenea opinii conform carora redeschiderea turismului intracomunitar este prematura in conditiile unei rate inca reduse a vaccinarii populatiei europene. O alta chestiune de lamurit este daca testele de anticorpi pot fi considerate o dovada adecvata ca o persoana care s-a recuperat dupa COVID-19 este imuna in fata unei noi infectii.Statele din sud cu sectoare turistice puternice, precum Spania sau Italia , doresc lansarea acestui document cat mai repede posibil. Dar ele se lovesc de statele mai reticente din nord si de procedurile decizionale greoaie ale UE. De asemenea, unele tari sunt preocupate de riscul discriminarii persoanelor nevaccinate fata de cele vaccinate