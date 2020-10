Unul dintre cei mai bogati oameni din Romania este interesat sa cumpere echipa lui Hagi

Proprietarul Mobexpert , Dan Sucu, spune ca trebuie sa ajunga la o concluzie certa inainte de a incepe discutiile: "Nu am cumparat actiuni la Viitorul, ca as putea fi interesat este altceva. Dar nu exista nicio tranzactie. As putea fi interesat, dar nu e o discutie pe care sa o fac pana nu ajung la o concluzie".Presedintele clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a afirmat ca si-ar dori ca Sucu sa devina actionar la gruparea detinuta de Gheorghe Hagi, pentru a putea dezvolta proiectul inceput la Ovidiu."Din ziua in care eu am venit presedinte la Viitorul am declarat ca intentionam sa aducem alaturi de noi, si a mai spus-o si Gica de nenumarate ori, oameni cu un potential financiar ridicat, astfel incat sa ducem proiectul la un alt nivel.In acest an si jumatate ne-am intalnit cu o serie de oameni de afaceri care ar avea aceasta posibilitate sa vina alaturi de noi. Fara ajutorul unor oameni cu putere financiara este aproape imposibil sa crestem ca proiect. Bineinteles ca domnul Sucu poate fi unul dintre potentialii viitori actionari, dar acum nu stiu care sunt intentiile domniei sale. Trebuie sa ajunga la o concluzie, sper ca aceasta sa fie una pozitiva si sa doreasca sa vina alaturi de noi. Ar fi minunat ca dansul si alti oameni sa vina alaturi de noi pentru ca putem face lucruri importante", a declarat Popescu pentru AGERPRES.Clubul de fotbal FC Viitorul Constanta a fost infiintat in 2009 de fostul international Gheorghe Hagi, care l-a cooptat in echipa sa, in urma cu un an si jumatate, pe Gheorghe Popescu, acesta ocupand functia de presedinte.In 11 ani de activitate, FC Viitorul a castigat titlul de campioana a Romaniei in 2016-2017, Cupa Romaniei in sezonul 2018-2019 si Supercupa Romaniei in 2019.