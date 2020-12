Rednic a dat afara un jucator de la FC Viitorul adus de Hagi in vara

"FC Viitorul Constanta si jucatorul Adrian Stoian au ajuns la un acord pentru incetarea pe cale amiabila a contractului", a precizat gruparea constanteana pe site-ul oficial.Sosit in vara acestui an la FC Viitorul, Adrian Stoian a evoluat in cinci partide (patru in Liga 1 si una in Cupa Romaniei ) si a reusit o pasa de gol.CITESTE SI:Egal spectaculos intre Chindia si FC Arges. Gazdele, gol anulat in ultimul minut